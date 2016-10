Erste poboljšava financije 25.000 siromašnih klijenata

Andreas Treichl, predsjednik Uprave Erste Groupa/Marko Lukunić/PIXSELL

U vremenu kad povijesno jeftin novac, uz stalno postrožavanje regulative, nagriza profitabilnost bankarskog biznisa, nije neočekivano da banke važu svoje strategije. Dojučerašnja borba za svakog dobrog klijenta širi se i na do sada zanemareni dio tržišta: na one koji do sada nisu imali pristup bankarskim uslugama.

Austrijska Erste grupa pokrenula je program društvenog bankarstva pod nazivom "Korak po korak" s ciljem financijske uključenosti građana s niskim primanjima, pomoći poduzetnicima početnicima i udrugama civilnog društva pružajući im pristup osnovnim proizvodima, savjetovanje i mentorstvo. Procjena je da u zemljama regije - Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj - oko 16 milijuna ljudi izloženo riziku siromaštva i socijalne isključenosti, što se penje i do 30 posto odraslog stanovništva. Njih 5,3 milijuna ima posao, ali nedovoljna primanja, četiri milijuna je umirovljenika, a 6,3 milijuna je nezaposlenih. Više od 80 posto njih nema ušteđevine, a sedmorica od deset s niskim primanjima nije vidjelo povišice u deset godina. "Društveno bankarstvo nije milostinja. To je jedan od razloga zašto je Erste grupa osnovana u početku.

16milijuna ljudi u riziku je siromaštva u državama gdje posluje Erste

Srednji sloj građana se polako oporavlja, no milijuni i dalje ne osjećaju koristi od ekonomskog rasta", rekao je u Beču Andreas Treichl, predsjednik Uprave Erste grupe. Dodaje da pad apetita za rizikom - nuspojava regulatornog zahtjeva za sve više kapitala - najviše pogađa najugroženije skupine. Stoga je cilj do 2019. na sedam tržišta na kojima Erste posluje u partnerstvu s drugim organizacijama i nevladinim organizacijama pomoći otvaranju 5000 radnih mjesta, financirati 500 organizacija i unaprijediti financijsku stabilnost za 25.000 pojedinaca s (dotad) niskim primanjima. Koliko će taj projekt biti vrijedno ulaganje, u grupi zasad ne otkrivaju.

Erste je u Austriji još 2006. lansirala prvi program društvenog bankarstva pokretanjem Zweite Sparkasse i tri godine kasnije u Rumunjskoj good.bee Credit za mikrofinanciranje. No, jedan od izazova za razvoj društvenog poduzetništva upravo je nemogućnost da se uspješni modeli preslikavaju jer ovise o specifičnostima lokalnog tržišta. "Nije sve u tome da nekome samo date novac.

To ponekad može napraviti više štete nego koristi", kaže voditelj projekta društvenog bankarstva u Erste grupi Peter Surek. Korisnije je, dodaje, ponekad omogućiti financijsku edukaciju, razbistriti ideje i onda omogućiti pristup financiranju. Zato će domaća Erste banka u prvom koraku započeti s mikrofinanciranjem nezaposlenih koji se spremaju postati poduzetnici ili onih koji su u zadnje dvije godine pokrenuli posao. "Tijekom 2017. počet će se provoditi i dodatna dva programa usmjerena na razvoj i partnerstvo s organizacijama civilnog društva te na edukacije građana o upravljanju osobnim financijama", najavila je Tina Sirotić, zadužena za projekt u Hrvatskoj.