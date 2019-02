Dionice ponovno počele rasti, no možda je baš sada najgore moguće vrijeme za kupovati ih

Foto: Getty Images

Nakon iznimno velikog pada od približno 18% u prosincu 2018. godine, američke dionice su 2019. godinu počele s neuobičajeno velikim rastom te su nadoknadile gotovo svu izgubljenu vrijednost. SP500 indeks se sada nalazi samo 5% ispod najviše vrijednosti u povijesti, a dio analitičara i investitora smatra da je samo pitanje vremena kada će dosegnuti novu rekordnu vrijednost.

Kao argument za daljnji rast se najčešće spominje zaustavljanje dizanja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, što znači da će troškovi zaduživanja kompanija neće rasti, pa će profit biti nešto veći. Mnogi se nadaju da bi potpisivanje trgovinskog sporazuma SAD-a i Kine moglo dovesti do novog vala optimizma na burzama i daljnjeg rasta cijena dionica. No upitno je hoće li do dogovora doći, kao i učinak eventualnog dogovora na rast globalnog BDP-a.

Italija je već u recesiji, a na korak od recesije su i Britanija i Njemačka. To će se sigurno odraziti i na usporavanje gospodarskog rasta u SAD-u, a kada do toga dođe, za očekivati je nastavak pada interesa za ulaganje u dionice. Naime, ako se pogleda povijest kretanja vrijednosti indeksa s obzirom na poslovne cikluse u ekonomiji, čini se da smo sad na vrhuncu ciklusa.

Navedeni klasični model kretanja cijena dionica se ponavlja iz ciklusa u ciklus, jer temelj svakog pomaka na burzi su ponuda i potražnja, a one se temelje na strahu i pohlepi investitora.

U krizama (npr. 2009. i 2010. godine) većina malih i neupućenih investitora koji posjeduje dionice podlegne utjecaju medija i zaključi da će dionice postati bezvrijedne te ih prodaju da spase što se spasiti može. U isto vrijeme novi potencijalni ulagači se uplaše daljnjeg pada pa ih dio odustane od planiranog ulaganja, što dovede do mnogo većeg broja prodavača nego kupaca dionica. To također dovodi i do pretjeranog pada cijene pri čemu dionice objektivno postanu previše jeftine. U takvim situacijama ih kupuju iskusni prekaljeni investitori („smart money“) koji znaju da će do novog rasta prije ili kasnije doći.

Nakon nekoliko godina rasta, neupućeni investitori („dumb money“) ponovno vide da cijene rastu i da bi se moglo zaraditi. Njihova kupnja dovede do nastavka rasta i do neopravdano visokih razina cijena dionica. Mudri investitori u toj fazi shvaćaju da su dionice precijenjene i polagano ih prodaju, dok neupućeni investitori vođeni pohlepom i dalje kupuju dionice u nadi da će rasti u nedogled. Takvo ponašanje opravdavaju novim paradigmama od kojih očekuju da će radikalno promijeniti svijet: „Bitcoin je budućnost“, „Električni automobili su budućnost pa će dionica Tesla Motorsa porasti tisućama posto“, „Marihuana je u Kanadi postala legalna pa sad ima smisla dionice kompanija koje je proizvode plaćati desecima puta više nego dionice drugih kompanija sa sličnim prihodima“ itd.

Pri rastućem trendu povremeno dođe do korekcije (poput one iz druge polovice 2018. godine) no dio neupućenih investitora se ne brine i iskoristi ih za dodatnu kupnju po nižim cijenama od onih koje su na tržištu bile nekoliko tjedana ili mjeseci prije. No sa svakim novim postotkom rasta na tržištu je sve manje mudrih, iskusnih i racionalnih investitora i sve više novih, neupućenih i neracionalnih zaslijepljenih pohlepom. Takvi su također više podložni panici kada dođe do velikog pada (a prije ili kasnije do njega neizbježno dođe). Pri tom padu će mnogi ponovno dionice prodavati u bescijenje da spase što se spasiti može i pretjerano srušiti cijene. Nakon toga će se cijeli ciklus ponoviti, jer će psihologija sudionika na burzi zauvijek biti ista. Stara izreka sa Wall Streeta kaže: „Igrači se mijenjaju, ali igra ostaje ista“.

Sudeći po kretanju cijena dionica posljednjih desetak godina i makroekonomskim podacima koji izlaze posljednjih mjeseci, sve ukazuje na to da su razvijena dionička tržišta na vrhuncu ciklusa. Još jedan mali detalj koji može ići u prilog tom stajalištu je kretanje cijene zlata. Zlato se tradicionalno kreće obrnuto od dionica, ali u posljednjih par mjeseci se to ne događa. Iako su dionice od početka godine rasle, rasla je i cijena zlata, što ukazuje na to da mudri investitori očekuju krizu pa kapital stavljaju na sigurno.