Čudna reakcija tržišta na vijesti o Sjevernoj Koreji

S rastom napetosti između Sjeverne Koreje i SAD-a raste i strah investitora na financijskim tržištima. Ukoliko bi zaista došlo do eskalacije sukoba, došlo bi i do velikih ekonomskih poremećaja u istočnoj Aziji, a investitori zbog same mogućnosti takvog scenarija, kapital već sada prebacuju na sigurno.

U četvrtak je došlo do masovne rasprodaje američkih dionica kojima je vrijednost u prosjeku pala više od 1,5% u samo jedan dan. Dio kapitala se prelio zlato, kojem je cijena cijeli prošli tjedan rasla, a u trenutku pisanja analize na platformama Admiral Marketsa iznosi 1281,00 USD po unci.

Kada su u pitanju valute, na temelju poteza Sjeverne Koreje i Trumpovih izjava o američkim protumjerama, ojačali su švicarski franak i japanski jen, valute koje tradicionalno jačaju kada se pojavljuju loše ekonomske ili političke vijesti.

No, ukoliko bi zaista došlo do dodatnih napetosti ili rata na korejskom poluotoku, upravo bi japansko gospodarstvo bilo jedno od najteže pogođenih. Ne treba očekivati ratno stanje u Japanu, jer čak i u najgorem scenariju, Sjeverna Koreja nije realna vojna prijetnja SAD-u i saveznicima u tom dijelu svijeta, ali bi japanski potrošači i kompanije vjerojatno značajno smanjili potrošnju i investicije i čekali smirenje situacije. To bi japansku vladu i centralnu banku prisililo na nove mjere poticanja potrošnje, inflacije i gospodarskog rasta, a u takvoj situaciji japanski jen redovito slabi.

Dakle, ukoliko dođe do smirivanja situacije, investitori će prodavati jen koji su kupovali kao osiguranje od globalnih problema, a ukoliko dođe do eskalacije sukoba, jen bi vjerojatno svejedno slabio iz gore navedenih razloga. Zbog toga, kupovanje japanskog jena zbog Sjeverne Koreje nije logično.

Još jedna investicijska klasa je dobro prošla u spomenutoj situaciji, a radi se o kriptovalutama. Cijena Bitcoina je preko vikenda porasla na preko 4.000$, a u trenutku pisanja analize na platformama Admiral Marketsa iznosi 4.150$.

Analitičari Admiral Marketsa također smatraju da kriptovalute nisu dobra zaštita od globalnih političkih trzavica. Naime, oslicalcije cijena kriptovaluta su još uvijek prevelike da bi ozbiljni sudionici na financijskim tržištima navedene instrumente koristili za hedžiranje svojih ostalih pozicija. U samo 10 dana cijena Bitcoina (najpoznajte kriptovalute) porasla je 45%, ali sama veličina tog pomaka ukazuje na to da i evenutualni pad cijene može iznositi nekoliko desetaka posto. To je mnogo više nego je realno očekivati kod dioničkih indeksa i valuta kao što su euro, britanska funta i australski dolar koji su zadnjih dana gubili na vrijednosti zbog vijsti o Sjevernoj Koreji. Nije logično zbog sigurnosti prodavati instument s malim potencijalom pada i kapital ulagati u instrument s velikim potencijalom pada.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.