Četvrtak je dan odluke za tečaj eura

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Radni tjedan na financijskim tržištima počeo je burno. Na temelju rezultata talijanskog referenduma na kojem je odbačen prijedlog ustavnih promjena, koje je predložio premijer Renzi, euro je u noći s nedjelje na ponedjeljak u odnosu na većinu drugih najtrgovanih svjetskih valuta oslabio 1%, a u trenutku pisanja analize tečaj EUR/USD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1.0634, što je vrlo blizu najniže razine u posljednjih 13 godina. Razlog pada je očekivana ostavka premijera koja bi mogla uzrokovati političku nestabilnost te jačanje populističke stranke koja zagovara referendum o napuštanju zajedničke europske valute.

Tijekom tjedna bit će objavljeno još nekoliko važnih vijesti koje bi mogle uzrokovati veće pomake na financijskim tržištima, a najvažniji među njima je sastanak vijeća guvernera Europske centralne banke, koji će se održati u četvrtak, a na kojem će se odlučivati o budućnosti programa ubrizgavanja novca u financijski sustav koji bi trebao trajati do ožujka iduće godine.

Do planiranog završetka programa ima još samo četiri mjeseca, a gospodarska situacija u eurozoni se nije značajno popravila, zbog čega dio investitora smatra da će doći do produžetka trajanja programa, što bi moglo značajno utjecati na tečaj eura.

Scenarij 1: Produžetak trajanja programa

Ukoliko ECB zaključi da je gospodarska situacija u eurozoni i dalje neprihvatljivo loša ili procijeni da bi se politička nestabilnost mogla negativno odraziti na gospodarski rast, te na temelju toga odluči produžiti razdoblje trajanja programa ubrizgavanja novca u financijski sustav ili čak povećati opseg programa, vrlo vjerojatno bi došlo do nastavka slabljenja eura u odnosu na većinu ostalih valuta. To bi automatski značilo da dolazi i do odgode podizanja kamatnih stopa u eurozoni , što bi uzrokovalo novi val prebacivanja kapitala u američki dolar i ulaganje u američke obveznice i ostale vrijednosne papire, koji već sada donose osjetno veći prinos. Ovisno o duljini produžetka programa i komentarima guvernera ECB-a, u ovom scenariju je moguće da euro barem na kratko postane slabiji od američkog dolara.

Scenarij 2: Najava završetka programa

S obzirom na činjenicu da su se financijska tržišta već oporavila od sinoćnjeg pada zbog talijanskog referenduma i da se odluka o Brexitu nije značajnije odrazila na gospodarska kretanja, moguće je da je europsko gospodarstvo dovoljno ojačalo da može napradovati bez velike pomoći centralnih banaka. Osim toga, u posljednjih šest mjeseci, euro je u odnosu na američki dolar i kineski juan oslabio dodatnih 5%, što će vjerojatno smanjti uvoz i pozitivno utjecati na izvoz i otvaranje novih radnih mjesta. U takvoj situaciji, moguće je da će Europska centralna banka zaključiti da je došlo vrijeme za postepeno privođenje kraju ekstremno labave monetarne politike koju provodi zadnjih godina i najaviti početak smanjivanja iznosa koji se ubrizgava u financijski sustav, a koji trenutno iznosi 80 mlijardi eura mjesečno.

Takva odluka bi bila vrlo jasan znak da kriza u Europi završava i da će kamatne stope godinama rasti. Investitori i špekulanti na financijskim tržištima bi u ovom scenariju vjerojatno odmah počeli agresivno kupovati euro u očekivanju rasta kamatnih stopa i jačanja eura, koji bi u idućih godinu dana ojačao možda čak i više od 10%.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da sa sadašnje razine, euro u idućim godinama ima veći potencijal za jačanje nego za slabljenje. Ovisno o vijestima koje se gotovo svakodnevno objavljuju, kratkoročno su mogući pomaci od nekoliko posto i prema gore i prema dolje.