Britanci su praktički prisiljeni dizati kamatne stope. Što to znači za tečaj GBP?

Foto: Thinkstock

U četvrtak se održava redoviti sastanak vodećih ljudi britanske centralne banke, a razlog sastanka je odluka o visini referentnih kamatnih stopa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Budući da su kamatne stope u britanskom gospodarstvu cijelo desetljeće bile praktički na nuli, a o početku ciklusa dizanja se špekulira već dvije godine, odluka bi mogla značajno utjecati i na tečaj britanske funte na Forex tržištu.

Zašto je BOE praktički prisiljena djelovati?

Najvažnije „oružje“ koje centralna banka posjeduje je povjerenje građana, kompanija i investitora na financijskim tržištima koji koriste valutu pojedine zemlje. Dok korisnici valute imaju povjerenje u institucije koje brinu o valuti, valuta će biti jaka i/ili stabilna, ovisno o željama centralne banke i potrebama gospodarstva. Ako korisnici valute izgube povjerenje u centralnu banku, dolazi do masovne rasprodaje valute, visoke inflacije i teških posljedica za cjelokupno gospodarstvo pojedine zemlje.

Britanska centralna banka je daleko od situacije u kojoj se nalaze centralne banke Irana, Turske ili Venezuele, no razina povjerenja u ovu instituciju je danas niža nego prije nekoliko godina. Naime, Bank of England je još prije referenduma o Brexitu najavljivala da će prva od centralnih banaka razvijenih zemalja dizati kamatne stope, no to se nije dogodilo. Kasnije je dano „obećanje“ da će kamatne stope rasti kad stopa inflacije dosegne 2%. Stopa inflacije je u jednom trenutku dosegnula gotovo 3%, što je iznimno loše za sve štediše i umirovljenike u Britaniji, no reakcija BOE je ponovno izostala. U prvoj polovici ove godine su financijska tržišta zaključila da je napokon došlo vrijeme za dizanje kamatnih stopa. No, nekoliko dana prije odluke, guverner Mark Carney je javno izjavio da mu nije jasno zašto svi misle da će doći do rasta kamatnih stopa. Tečaj GBP je odmah naglo oslabio, a nakon službene konferencije za medije, na kojoj je Carney objasnio da će do dizanja kamatnih stopa doći do kraja godine ako situacija bude povoljna, došlo je do dodatnog pada povjerenja u skoro podizanje stopa i masovne rasprodaje britanske valute. U trenutku pisanja analize, tečaj eura u odnosu na funtu na platformama Admiral Marketsa iznosi 0.8900, što je relativno blizu najslabijoj razini GBP u odnosu na EUR u povijesti.

Investitori sada ponovno očekuju da će BOE dignuti referentnu kamatnu stopu s 0,5% na 0,75%. Ako u četvrtak dođe do podizanja, moglo bi doći i do vraćanja povjerenja u spremnost BOE na borbu protiv inflacije, na temelju čega bi funta mogla početi jačati. Ako bi BOE ponovno našla izgovore za odgađanje dizanja kamatnih stopa, doći će do dodatnog pada povjerenja u centralnu banku, kao i do slabljenja GBP.

Kako kamatne stope utječu na tečaj valute?

Kada su u pitanju centralne banke razvijenih zemalja, gotovo svima je glavni zadatak borba protiv inflacije, a glavno oružje za tu borbu su kamatne stope. Naime, uz više kamatne stope, građani i kompanije se zadužuju, troše i investiraju manje, što dovodi do usporavanja rasta cijena, tj. pada stope inflacije. Budući da investitori i špekulanti masovno kapital prebacuju u valute u kojima su realne kamatne stope više, te valute imaju tendenciju jačati. Ako pak investitori zaključe da neka od centralnih banaka ne želi suzbijati inflaciju, kapital masovno napušta valutu te zemlje i ona slabi, što dovodi do dodatnog rasta stope inflacije i pada vrijednosti novca. Trenutno, od deset najrazvijenijih gospodarstva svijeta, samo SAD ima višu stopu inflacije od Britanije. Amerikanci su u posljednje dvije godine čak sedam puta dizali kamatne stope i ne namjeravaju prestati s time, što je glavni razlog neuobičajeno jakog trenda jačanja američke valute u posljednjim mjesecima. Britanska centralna banka sada mora odlučiti hoće li inflaciju nastaviti tretirati kao i ostale razvijene zemlje ili kao nerazvijene, u čije valute povjerenje nemaju ni njihovi građani. Ako u četvrtak BOE nedvosmisleno poruči da će se nastaviti boriti protiv inflacije, funta bi odmah mogla početi jačati u odnosu na ostale valute.