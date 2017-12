Bitcoin je jučer prešao granicu od 18 tisuća dolara, ali danas naglo pada

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Histerija oko Bitcoina traje i dalje. Prešao je jučer granicu od 18 tisuća dolara i još uvijek se mislilo da nitko ne zna gdje mu je kraj.

"Samo želimo da ljudi shvate da kriptovalute neće nestati. S obzirom na brz razvoj tehnologije, u to nema sumnje. Razvoj postaje prebrz i vlade će imati određenih problema. No potrebno je educirati ljude jer ponekad prelako skoče u nešto što ne poznaju dobro. Osobno smatram da je to dobro", kaže Ronny Tome, direktor Ducatusa, a prenosi HRT.



"Mnogo pametniji od mene, poput predsjednika Uprave Pay Pala i Richarda Bransona smatraju da će Bitcoin postići cijenu od 500 tisuća dolara, pa čak i milijun. No je li to sve samo balon i kada će puknuti, zaista ne znam", dodao je.



Tim Phillips, stručnjak za financijski kriminal u Deloitteu vjeruje da će se u jednom trenutku investitori koji su tu samo zbog zarade i i špekuliranja pokušati izvući iz igre i u tom trenutku balon će početi puštati.



Drugi razlog bit će kada se kriptovalute ne uspiju dovoljno dobro povezati sa sektorom trgovine. Jer ako ne mogu nigdje potrošiti svoju kriptovalutu ili je zamijeniti za novac, ljudi će izgubiti interes. I kada se sve to dogodi, balon će puknuti, izjavio je Phillips.



Za sada se čini da se balon zvan Bitcoin i dalje napuhuje i da će to potrajati.

Već u petak Hrvoje Prpić na Facebooku je objavio da Bitcoin pada.

"BTC na 13.300 i pada. Uvijek sam si razmišljao otkud taj novac koji zaradim na daily tradingu, tko to plati? Ali sad kužim, taj novac dolazi od ekipe koja u ovakvim situacijama i proda, a kupila je po većoj cijeni", napisao je Prpić-