Auro Domus do ožujka širi franšize u Sloveniju i Austriju

Investicijsko zlato i dalje raste/Shutterstock

Vodeći domaći otkupljivač zlata Auro Domus pokrenuo je franšizni model, a uskoro se očekuje otvaranje prvih franšiza i u inozemstvu.

Prva franšizna jedinica The Bank of Gold otvorena je u četvrtak u bivšoj zlatarni Tresor u Rijeci koja je odabrana upravo zato što je iz ovog grada prije šest godina krenuo poslovni put Auro Domusa, koji danas djeluje na više od 180 lokacija u čitavoj Hrvatskoj. "Suradnju s Auro Domusom ostvarili smo i ranije, dok smo imali zlatarnu Tresor na ovoj lokaciji, prvenstveno kroz otkup zlata. Dodatna motivacija bio nam je trend rasta prodaje investicijskog zlata, stoga smo fokus stavili upravo na taj segment", kazala je Elida Koljanin, suvlasnica i direktorica Tresora.

40 milijuna kuna prihoda od prodaje zlata ostvario je lani Auro Domus

Franšiza funkcionira tako da Auro Domus svojim franšizerima predaje svoj poslovni koncept po modelu "ključ u ruke", odnosno preuzima brigu o svemu što je potrebno za početak poslovanja - od uređenja prostora, preko nabave zaliha i softvera do marketinške i poslovne podrške u radu, ali i obrtnih sredstava, što sve zajedno može dosegnuti i iznos od stotinjak tisuća eura. Franšizoprimci mogu birati između dva koncepta - Cash, Gold & More koji je prvenstveno fokusiran na otkup lom zlata uz prodaju investicijskog zlata i mjenjačnicu kao dopunske djelatnosti, te Bank of Gold koji je usmjeren prvenstveno na klijente zainteresirane za investicijsko zlato.

"Franšizu nismo namijenili samo Hrvatskoj, već i cijeloj Europskoj uniji, te ćemo u prvom kvartalu 2017. već pokrenuti i dvije franšize u Sloveniji i Austriji, a zatim i na sve zemlje u relativnoj blizini Hrvatske, pa i šire", kazao je Nino Zahej, franšizni menadžer Auro Domusa. Trošak pokretanja franšize kreće se između 15 i 35.000 eura, a dobit se dijeli među partnerima. "Franšizoprimci su dužni osigurati bankarsku garanciju, a posao se može pokrenuti već s garancijom na iznos od 20.000 eura, pa na više, ovisno o vrsti franšize i visini potrebnih troškova", kazao je Zahej.