Analizirali čak 95 milijuna oglasa za posao: Evo što su zaključili

Foto: Getty Images

Tehnologija pokreće velike promjene na tržištu rada, pa će korporacije, vlasti i pojedinci morati primijeniti nove strategije, stoji u najnovijem izvješću „Kakvi su trendovi s poslovima i vještinama“ (What’s Trending in Jobs and Skills). Izvješće je rezultat trogodišnjeg rada tvrtki Boston Consulting Group (BCG) i Burning Glass Technologies. BCG i Burning Glass su vodeći u istraživanjima o događanjima na tržištu rada, a analizirali su čak 95 milijuna online oglasa za poslove u SAD-u, koji su objavljeni u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Autori izvješća su analizirali broj i stopu rasta oglasa za poslove i traženih vještina unutar širokih sektora te kroz stotine specifičnih područja rada. Zahvaljujući takvoj analizi, u izvješću se navode najbrže rastući poslovi i vještine koji se traže na tržištu rada.

- Nijedno drugo istraživanje tržišta rada dosad nije bilo tako statistički opsežno i iscrpno. Razmotrili smo ne samo veličinu i rast potražnje tijekom trogodišnjeg razdoblja, već i prepoznali poslove i vještine koji su od 2017. do 2018. godine zabilježili najbrži rast - tumači Rainer Strack, izvršni direktor i stariji partner u BCG-u te koautor izvješća.

Istraživanje je, uz pomoć velikih količina podataka, kvantificiralo trendove potražnje za poslovima i vještinama.

Raste doseg tehnologije

Za potrebe istraživanja poslovi su podijeljeni u kategorije sukladno stopama rasta. Poslovi velikog rasta, tj. oni za koje je broj oglasa rastao više od 40 posto na godišnjoj razini tijekom tri godine trajanja istraživanja, uključuju usluge u oblaku (kao što su viši projektant usluga u oblaku ili Microsoft Azure developer), poslove automatizacije poslovanja, Jira administratore te projektante kibernetičke sigurnosti. No, takav nagli rast nije zabilježen samo u tehnološkom sektoru: oglasi za stručnjake za organizacijsku socijalizaciju (onboarding) i koordinatore za talente porasli su za više od 50 posto.

Premda je stopa rasta potražnje za takvim poslovima zapanjujuća, potreba za tehnologijama koje su temelj tim poslovima daleko je opsežnija. Primjerice, godine 2018. bilo je 14 puta više oglasa za poslove koji zahtijevaju vještine vezane za računalstvo u oblaku nego za projektantima usluga u oblaku, a potražnja za takvim vještinama uključivala je široki raspon zvanja, od softverskih programera, data scientista do product managera. Ono što su nekad bile tehnologije specifične za pojedine tržišne niše, sada postaje standard. Mnoge pojedinačne vještine, za kojima je potražnja najbrže rasla, vezane su za sve širu primjenu novih tehnologija, a traže se vještine rada sa chatbotovima, Amazonovom Alexom, tzv. jezerima podataka te sigurnošću oblaka, za kojima je potražnja rasla više od 40 posto godišnje. Primjerice, vještine vezane za kvantno računalstvo, digitalne valute i alate za prirodno učenje ne samo da su u prosjeku rasle više od 100 posto godišnje, već se njihov rast dodatno ubrzao u posljednjih godinu dana.

- Tehnologija stvara nove vještine, a one iznova oblikuju cijelo tržište rada. Vještine kao što su strojno učenje i vizualizacija podataka danas se pojavljuju u svim područjima, u oglasima za poslove kao što su marketinški menadžer ili analitičar poslovne inteligencije, a ne samo u domeni predvodnika tehnološkog razvoja - ističe Matt Sigelman, generalni direktor tvrtke Burning Glass Technologies i koautor izvješća.

Poslovi brzog rasta, za kojima je potražnja u oglasima porasla za više od 20 posto u svakoj godini tijekom istraživanja, uključuju pozicije na tržištu nekretnina, hotelske recepcionare, voditelje intervjua, operatere računalno navođenih strojeva te poslove u proizvodnji zrakoplova – montera konstrukcija, površina, ovjesa i sustava.

- Ta nam kretanja pokazuju da nove tehnologije ne moraju nužno smanjiti potražnju za poslovima, već mogu potaknuti rast industrije i stvaranje novih radnih mjesta, objašnjava Strack iz BCG-a.

Snažan rast na području osobnih usluga i u kamionskom prijevozu

Iako se puno govori o umjetnoj inteligenciji, automatizaciji, robotici i nestanku fizičkih poslova, nije svim poslovima starih tehnologija suđeno da nestanu. Osobne usluge, kojima pripadaju fitness treneri, stručnjaci za skrb o djeci ili osobni njegovatelji, bilježe izniman rast.

Osim toga, u izvješću se ističe znatan porast potražnje u nekim sektorima koji trenutno prolaze promjenu, ali i za koje se promjena vidi i u budućnosti, primjerice za vozačima kamiona. Tehnologija autonomne vožnje možda može trenutačno ublažiti nedostatak radnika, ali potražnja za ljudima koji upravljaju kamionima bilježi znatan rast.

Kategoriziranjem radnih mjesta i vještina prema veličini i brzini rasta broja oglasa, izvješće nudi precizniji pregled za sve tvrtke, vlade i pojedince. Tvrtke moraju uvesti korporativne strategije za radnu snagu, kako bi sustavno prepoznavale i popunjavale potrebe za talentima, prije nego potražnja postane kritična.

- Učenje novih vještina od ključne je važnosti, ali samo taj pristup nije dovoljan. Edukacija, razvoj, zapošljavanje i strategije privlačenja talenata u vrijeme zaista velike potražnje iznimno su važni – zaključuje Strack.