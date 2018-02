"Američki san" u Podravskoj banci

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Podravska banka prisutna je u cijeloj zemlji putem mreže od 22 poslovnice kao regionalni lider. Uvijek se trudila omogućiti svojim klijentima najbolju razinu usluge, osluškivala njihove potrebe te kao odgovor na njih kreirala konkurentne i inovativne proizvode.

Bez obzira na tradicionalnu usmjerenost prema štednji u eurima, dolarska štednja mogla bi vas privući zbog većih prinosa. Štednja je lako razumljiv proizvod koji ne sadrži rizike povezane uz kretanja na dioničkim i obvezničkim tržištima i osiguran je od strane Državne agencije za zaštitu štednih uloga do iznosa u protuvrijednosti 100.000 EUR.

Na rokove od 12 mjeseci i više, standardna kamatna stopa Podravske banke na štednju u dolarima trostruko je viša od štednje u eurima.

Dolarska štednja prvenstveno je namijenjena osobama koje primaju plaću u dolarima ili imaju značajniju imovinu u toj valuti, kao i poduzetnicima (izvoznicima) koji imaju potrebu za plaćanjima u američkim dolarima. Primjer za to su pomorci, ali i svi oni koji žele rasporediti štednju u „više košarica“ i tako disperzirati rizik. Proteklih nekoliko godina tržišta su bila izuzetno volatilna, uz događaje koji su snažno utjecali na kretanja valutnih parova i testirali vjeru štediša u pojedine valute. Iako je to sada prošlost, mogućnost diversifikacije štednje uz prihvatljive prinose i nizak rizik nešto je što bi ljudi znali cijeniti pa im je Podravska banka to odlučila i ponuditi.

Troškovi konverzije valuta često mogu biti prilično visoki. Upravo za takve klijente Podravska banka je pripremila posebnu pogodnost konverzije postojeće štednje u dolarsku štednju po povlaštenom tečaju kako bi ti troškovi bili svedeni na minimum.

Za sve svoje klijente koji bi osim otvaranja dolarske štednje otvorili tekući račun i prebacili primanja u Podravsku banku ona nudi dodatne pogodnosti koje ovise o iznosima štednje i ugovorenim rokovima, a dogovaraju se prilikom ugovaranja štednje.

Za vlastite štediše koji imaju oročenu štednju, POBA nudi prijevremeno razročenje uz priznavanje kamate do dana razročenja.

Temeljem oročene štednje, POBA nudi klijentima i gotovinski kredit, uz višu kamatnu stopu za samo 2,5 postotna boda na štednju - bez izračuna kreditne sposobnosti, instrumenata osiguranja, javnobilježničkih troškova i dr.