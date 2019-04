Ako u petak podignete kredit u ovoj banci, vratit će vam cijelu prvu ratu

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Addiko banka će u petak, 26. travnja svim klijentima koji taj dan podignu gotovinski kredit u kunama ili u eurima vratiti cijelu prvu ratu.

Za sve zahtjeve za nove gotovinske - nenamjenske i Addiko Blic - kredite koji će biti podneseni na dan 26. travnja 2019. godine, te kasnije odobreni, Addiko banka će klijentima u roku od 5 radnih dana od uplate prve rate kredita, tu ratu vratiti tako što će taj isti iznos uplatiti na njihov račun.

„Bankarstvo je u suštini sa strane banke i sa strane klijenta stvar povjerenja, a da smo ga zavrijedili vidljivo je iz stalnog rast klijenata. Dapače, s omogućenim lakšim prebacivanjem računa danas dvostruko više klijenata odabire Addiko banku kao svoju primarnu banku i na to smo jako ponosni. S novom 'Addiko Red Friday' akcijom vraćamo cijelu jednu ratu i to odmah na početku, čime na ukazano povjerenje odgovaramo povjerenjem“, izjavila je Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Upravljanja proizvodima i odnosima s klijentima za građanstvo i mala poduzeća Addiko banke.

Addiko Blic krediti se odobravaju na iznose od 10.000 do 50.000 kuna i od 1.300 do 7.000 eura uz rok otplate od 3 do 10 godina, bez depozita, jamca i bez učešća, a dostupni su uz kamatnu stopu od 6,95% (EKS 7,73%) za kredite u kunama, te od 6,45% (EKS 7,19%) za kredite u eurima.

Nenamjenski krediti se odobravaju na iznose od 10.000 do 260.000 kuna i od 1.300 do 35.000 eura uz rok otplate od 3 do 5 godina, bez jamca i bez učešća, a dostupni su uz kamatnu stopu od 5,95% (EKS 6,36%) za kredite u kunama, te od 5,45% (EKS 5,77%) za kredite u eurima.

Kamatne stope su fiksne za cijelo vrijeme otplate.