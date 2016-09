ABN Amro ukida 1375 radnih mjesta do 2020.

Gerrit Zalm, izvršni direktor banke/REUTERS

Treća po veličini nizozemska banka ABN Amro najavila je da će u sljedeće tri godine ukinuti do 1375 radnih mjesta u sklopu nastojanja da smanji troškove i digitalizira bankovne usluge. "Kako bismo uštedjeli na troškovima, u 2017. ukinut ćemo nekih 650 do 975 radnih mjesta s punim radnim vremenom, a do 2020. broj ukinutih radnih mjesta trebao se popeti na 975 do 1375", naveo je ABN Amro u priopćenju za zaposlenike, koje je dostavljeno i medijima.

Glasnogovornik banke podsjetio je na najavu iz kolovoza da bi godišnji troškovi trebali biti smanjeni za oko 200 milijuna eura, sa aktualnih ukupno 800 milijuna eura, predviđenih uglavnom za usluge podrške izvan segmenta temeljnog poslovanja. Oko četvrtine ušteda planirano je u proračunu za usluge koje inače nisu pokrivene službenim planom potrošnje, poput vanjskih zaposlenika i angažmana vanjskih savjetodavnih i kompanija za odnose s javnošću, navode u banci.