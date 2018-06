Addiko banka uvela rasprodaju kredita: Prepolovili kamatu na jedan dan, ušteda do 50.000 kuna

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Addiko banka uvela je - rasprodaju kredita! U petak 15. lipnja gotovinske nenamjenske kredite odobravat će po 50 posto nižoj kamati od aktualne, ponuda vrijedi i za postojeće klijente koji već otplaćuju kredit, i za klijente drugih banaka koji bi htjeli refinancirati skuplji kredit.

Borba za klijente dobila je time novu dimenziju, jer je za naše prilike potez revolucionaran, no otvorila je i pitanje: ako se krediti mogu uz takvu kamatu odobravati jedan dan, mogu li i ostalih 364 u godini? I koliko zapravo hrvatski građani preplaćuju svoje kredite? Slične ponude još nije bilo, no Sberbanka je lani, primjerice, uvela Hit gotovinski nenamjenski kredit čija se kamata, teoretski, uz urednu otplatu, može spustiti do - nula posto!

U akciji Addiko Red Friday prepolovljene će se kamate, koje će vrijediti za sve kreditne zahtjeve predane 15. lipnja, odobri li ih banka, primjenjivati do kraja otplate. I to kao fiksne kamate.

Za brze "Blic" kredite, umjesto standardnih od 8,20%, kamata će iznositi od 4,10 posto (efektivno 4,18 posto) za kune, a za kredit s valutnom klauzulom u euru, umjesto osam posto, kamata će samo sutra biti četiri posto, efektivno 4,07%.

Kamata za standardni gotovinski kredit spustila bi se sa 6,20 na 3,10% za kredite u euru, a prema našoj računici, za kredit od 35.000 eura na 10 godina otplate, ukupna bi ušteda bila čak 46.510 kuna.

Za kredit od 200.000 kuna u kunama klijent bi otplatio 40.896 kuna manje. Banka u akciji neće zaračunavati dodatne troškove kredita, naknade, niti troškove javnog bilježnika.

Za kredite do 50.000 kuna ili 7000 eura nije nužno prebacivanje plaće u Addiko i korisnik kredita može ostati u matičnoj banci, no za veće iznose ipak traže prebacivanje primanja. Doznajemo da nije isključeno, pokaže li se akcija uspješnom, uvođenje redovne prakse da jednom u godini ovako "počaste" klijente. Čeka se reakcija konkurencije!