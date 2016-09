13 tjedana pozitive

FOTO: Thinkstock

Od 78 aktivnih fondova, pozitivnu postotnu promjenu proteklog su tjedna zabilježila 43 fonda, palo ih je 33, a dva su zabilježila tjedan bez promjene vrijednosti, piše hrportfolio Porast veći od jedan posto zabilježilo je sedam fondova, a 12 ih je palo više od jedan posto. Na europskim tržištima kapitala indeksi su prošlog tjedna bili tjednim gubitkom u posljednja tri mjeseca, što je utjecalo na slabije rezultate dioničkih fondova koji ulažu u dionice europskih kompanija. S početkom novog tjedna europske burze počele su se oporavljati nakon dva tjedna pada. Na domaćem tržištu kapitala ključni indeks Crobex je proteklog tjedna porastao za 1,34 posto, na razine najviše od listopada 2014. godine što se pozitivno odrazilo na dioničke fondove koji ulažu u hrvatske kompanije.



Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom osam su mjesta zauzeli dionički, a dva mješoviti fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +1,95 do -2,73 posto.



Od 27 dioničkih fondova poraslo ih je 14. Dobitnike predvodi A1 s porastom od 1,62 posto. Po porastu slijedi indeksni fond Crobex10(+1,52%) koji replicira ulaganje Crobexa, ključnog indeksa Zagrebačke burze. Platinum Global Opportunity porastao je za 1,32 posto. Najveći minus zabilježio je fond Ilirika BRIC (-2,73%), a slijede ga ZB euroaktiv (-2,50%) i KD Energija (-2,37%).



Pet od sedam posebnih fondova bilježi pad. Porasli su Raiffeisen Harmonic, za 0,27 posto, i Raiffeisen zaštićena glavnica, za 0,08 posto. Najveći tjedni pad bilježi ZB Future 2055 s -1,23 posto, a slijede ZB Future 2040 (-1,18%) i ZB Future 2030 (-1,15%).



Poraslo je šest od 14 mješovitih fondova. Najznačajnije je porastaoOTP uravnoteženi, za +1,95 posto, čime je postao dobitnik tjedna. Ovaj fond 87 posto portfelja ulaže u Hrvatsku, tri posto u Srbiju, a dva posto u Sloveniju, pri čemu je prehrambena industrija zastupljena s 14 posto portfelja, zdravstvo zauzima osam posto, a industrijski sektor pet posto portfelja. HPB Global bilježi porast od 1,76 posto, a Allianz Portfolio porastao je za 0,36 posto. You Invest Active zabilježio je pad od 1,03 posto, a You Invest Balanced pao je za 0,88 posto.



Od 11 obvezničkih fondova poraslo ih je šest. Dobitnike predvodiInterCapital Bond sa +0,14 posto, a slijede ga PBZ Bond i PBZ Short term bond s porastom od 0,10 odnosno 0,08 posto. Najveći minus bilježi Addiko Conservative (-0,34%).



Rast vrijednosti bilježi 15 od 19 novčanih fondova, a Erste Euro-Money i Erste Money zabilježili su tjedan bez postotne promjene. Raiffeisen euroCash je porastao za 0,03 posto, a s plusom od 0,02 slijede gaInterCapital Money i Locusta Cash. Najveći pad bilježi OTP euro novčani (-0,02%).



Promatramo li prinose ostvarene od početka 2016. godine, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi KD Victoria (+16,93%), a slijede Ilirika BRIC s porastom od 14,92 posto i OTP indeksni(+13,65%). Kod posebnih fondova najviše je rastao Raiffeisen Harmonic (+5,95%). Mješovite predvodi ZB global kojem je vrijednost uvećana za 10,23 posto, a slijedi ga HPB Global s porastom od 8,89 posto. HPB Obveznički je s rastom od 5,40% prvi među obvezničkim fondovima, a na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+0,87%).



Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, dionički fondovi s najvećim prinosima u promatranom razdoblju su KD Victoria (+17,43%) i Allianz Equity s porastom od 14,81 posto. Među posebnim fondovima prvi jeZB Future 2025 (+3,59%), dok najuspješnije mješovite predvodi ZB global s prinosom od +13,82 posto. Slijede HPB Global s rastom od 12,87 posto te KD Balanced (+9,91%). Kod obvezničkih fondova najveći je prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario InterCapital Bond(+6,81%). Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od1,32 posto.