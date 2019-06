Vozite na rezervi? To bi moglo biti pogubno za vaš automobil

Foto: Getty Images

Mnogi vozači na žalost ne znaju kako gorivo utječe na vozilo i okoliš, iako ga godišnje prosječno potroše oko tisuću litra. Pitanje "Koliko ti automobil troši?" staro je koliko i prvi komercijalni automobil, no malo vozača doista razmišlja o gorivu koje toči u svoj automobil, piše Novi list.

Pripisat ćemo to današnjem stilu života, no vozači u mnogočemu griješe, pogotovo ako toče gorivo tek kada se upali žuta lampica, što bi mogli osjetiti i po džepu.

Sigruno ste se vozili na rezervi uz tvrdnju "Ma može on još prijeći 50 kilometara uz lampicu". Svakom se dogodi da dođe do rezerve ali to ne bi trebalo biti pravilo. Naime, uz takav stil vožnje vrlo je vjerojatno da ćete kad tad ostati bez goriva na mjestu gdje nema benzinske postaje, a to može biti opasnost za vašeg limenog ljubimca.

Ostane li cijeli motor bez goriva, isti će povući zrak i talog s dna rezervoara, a time riskirate ozbiljnu štetu na motoru. Što je gorivo koje točite lošije čistoće, to su šanse za ovaj scenarij veće.

Loše gorivo pogubno za vozilo

Većina vozača smatra da veći oktanski broj znači i kvalitetnije gorivo što zapravo nije točno.Naime, kvaliteta i čistoća goriva se mjeri u količini neželjenih elementa u samom gorivu, iskoristivosti goriva u vožnji te njegovu utjecaju na okoliš.

To znači da gorivo ne smije sadržavati sumpor i ostale komponente koje su zabranjene zakonom, mora imati određenu boju, gustoću, sadržaj vode, stabilnost, vodljivost, otpornost te zadovoljavati visoke standarde koje danas imamo. Nekvalitetno gorivo dugoročno pogubno djeluje na motor vašeg automobila, a u vozilima novije proizvodnje već i kratkotrajno korištenje takvih goriva može dovesti do ozbiljnijih kvarova.

Birajte kvalitetna goriva koja imaju povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem, osobito kad je riječ o novijim modelima vozila. Ta visoko kvalitetna goriva zahvaljujući posebnoj formuli aditiva, uklanjaju naslage i djelove motoraštite od korozije a valja naglasiti i da kvalitetna goriva manje zagađuju okoliš.

U Hrvatskoj je prošle godine registrirano više od 2 milijuna vozila i kad bi svi koristili visoko kvalitetna goriva, emisija štetnih tvari u okolišu bitno bi se smanjila.