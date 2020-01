VIDEO: Tri milijunaša otkrila na što nikad neće potrošiti novac

Foto: Getty Images

"Suzdržavam se", rekla je Corcoran za CNBC Make It, dodajući: "Mislim da su svi na neki način škrti."

Evo na što ovi milijunaši odbijaju potrošiti svoje teško zarađene dolare.

Jay Leno odbija trošiti na odjeću

Bivši voditelj "Tonight Showa" Jay Leno obožava kupovinu i prikupljanje automobila, ali nećete ga uhvatiti u potrošnji u robnoj kući. "Mene jednostavno ne zanima odjeća", kaže samostvoreni milijunaš. "To mi se čini kao potpuno rasipanje novca. Samo želim imati dovoljno odjeće da legalno pokrijem dijelove koje moram pokriti. "

Njegova financijska filozofija uvijek je bila „stvarno konzervativna“, rekao je za CNBC Make It, dijelom i zato što su njegovi roditelji živjeli u doba Velike depresije: „Uplašili su me na smrt govoreći: „Moraš uštedjeti svaki peni!“ I drago mi je što su to učinili.””

Čak i nakon što je Leno počeo zarađivati ​​milijune, nije promijenio svoje novčane navike. U stvari, on još uvijek nije potrošio ni trunku svog novca kojeg je dobio za "Tonight Show".

Graham Stephan mrzi kupovati kavu

YouTube milijunaš Graham Stephan, koji zarađuje do 220.000 dolara mjesečno, snažno zastupa pripremu kave kod kuće. "Mislim da je cijena kave u Starbucks-u i Coffee Bean-u, kao i na mnogim mjestima vani apsolutno smiješna, pa ju jednostavno napravim kod kuće za 20 centi", kaže za CNBC Make It.

Kavu kupuje u Smart & Final-u, gdje može nabaviti veliku vreću za "približno pola cijene" u drugim trgovinama prehrambenih proizvoda.

Kao i Leno, on također ne želi bacati puno novca na odjeću: "Dizajnerska odjeća je jedna od onih stvari na koje nikada neću potrošiti novac. Jednostavno ne vidim smisao trošiti 700 dolara na Gucci cipele kad biste mogli otići na Aldo ili nazvati Spring ili H&M i nabaviti vrlo slične cipele za jednu stotinku te cijene".

Barbara Corcoran neće platiti za prvi razred

Djelomično zato što se vožnja avionom uopće smatra privilegijom, zvijezda investicijskog showa "Shark Tank-a" Barbara Corcoran drži se ekonomske klase kad je u pitanju let: "Nikad neću trošiti novac na poslovnu klasu ili kartu prve klase. Zaboravite. Uvijek sam (poslovna) trenerica. Jednostavno to ne mogu opravdano shvatiti. "

"Imam rutinu zbog koje se osjećam bolje od svih u prvoj klasi."

Corcoran, koja je stvorila bogatstvo nekretninama, ne može se ukrcati na let bez unaprijed pripremljenog gurmanskog obroka. On uključuje svježe voće, skupi sir, baguette ili kroasan i „uvijek malu bocu vina...”. Što ne smije unijeti u zračnu luku kupi u trgovini iza check in-a.

Također uzme šareni, predimenzionirani ubrus koji služi kao stolnjak, kao i vlastiti pribor. "Kad sjedim tamo i otvorim svoj mali gurmanski obrok, kažem vam, puno je bolje nego što itko dobije u poslovnom ili prvom razredu".