Upitnik vaše (tržišne) komunikacije: Odgovorite na pitanja i sami stvorite temelj za strategiju

Niste nikada uložiti u strategiju komunikacije. Što je to?

Nemam pojma kome se obraćam u svojoj komunikaciji. Ne znam točno tko je moj idealan klijent. To su svi, pa kud puklo da puklo.

Budžetiranje marketinške kampanje je u tijeku, no uporno mi dolaze ljudi s kojima baš nisam sretan/na raditi.

Ne znam kako bi zapravo prenio/prenijela što me motivira i pokreće cijeli dan i što stvaram. Imam klijente koji su zadovoljni, tako mi kažu, no nisam s njima razgovarao/la što je to točno što im se sviđa.