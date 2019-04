Šest najboljih Facebook trikova koje znaju samo štreberi

Foto: Getty Images

Portal MUO (makeuseof) izdvojio je nekoliko štreberskih trikova koji vam mogu unaprijediti korištenje društvene mreže.

Objavljujte na Facebooku putem SMS-a

Ako zbog bilo kojeg razloga poželite objavljivati na Facebooku bez instaliranja aplikacije ili korištenja pametnog telefona, ovo je trik za vas.

Logirajte se u svoj korisnički račun na stolnom računalu, pa otvorite Settings i zatim Mobile te potom kliknite na Add a phone, ukoliko već niste dodali svoj broj na svoj korisnički račun na Facebooku.

Nakon što ste odabrali svog telekom operatera trebat ćete poslati SMS poruku 'F' na Facebookov broj 32665. Primit ćete kod za potvrdu kojeg ćete morati utipkati u polje u kućici koja će se pojaviti. Zbog sigurnosnih razloga predlažemo odznačavanje opcija Share my phone number with my friends i Allow friends to text me from Facebook. Sad samo trebate poslati SMS na Facebookov broj kako biste objavili nešto na Facebooku.

Pritom možete koristiti ove komande:

OTP: Facebook će vam poslati jednokratnu lozinku u slučaju da ste zaboravili onu koju koristite.

START: Počet ćete dobivati obavijesti kad se na Facebooku pojavi nešto novo.

STOP: Isključite slanje obavijesti.

HELP: Pomoć pri korištenju SMS-a za Facebook.

Objavite prazni status

Hoćete li zbuniti prijatelje i pratitelje? Objavite prazan update statusa i svi će se pitati - što je pošlo po krivom? Za trik ćete trebati Alt kod, pomoću kojeg možete tipkati posebne znakove i simbole kakvih nema na standardnima tipkovnicama. Za praznu objavu trebate Alt kod 0173. Otvorite novu objavu. Pritisnite tipku Alt i držite ju dok tipkate 0173. Kliknite na Post.

Okrenite Facebook naglavačke

Ovaj trik ćete aktivirati ako odaberete opciju jezika naglavačke u nečijem korisničkom računu pri Facebooku. To će vam poći za rukom samo ako je netko postavio Facebook tako da se sam logira u određenom web pregledniku. U jezičnim postavkama potražite opciju Upside Down i aktivirajte ju.

Preuzmite kolekciju fotografija vaših prijatelja na Facebooku

Za ovo ćete trebati proširenje (ekstenziju) DownAlbum za web preglednik Chrome. Kad otvorite nečiji album fotografija na Facebooku kliknite na sličicu tog proširenja i zatim na dugme Normal. Pojavit će se skočni (pop-up) prozor kako bi vas upozorio na preuzimanje fotografija. Po završetku će otvoriti novi tab sa svim preuzetim fotografijama. Možete ih preuzeti sve odjednom ili jednu po jednu.

Zakaži raspored ažuriranja statusa

Kako to napraviti? Jednostavno. Primjerice, recimo da želite pustiti pet poruka e-pošte ovog tjedna. Jednu svakog dana u tjednu. Prvo ćete izraditi IFTTT recept na temelju IFTTT okidača pošte. Odaberite Pošalji (Send) IFTTT e-mail označen okidačem. Postavite oznaku poput #myfacebook.

Kliknite Kreiraj okidač (Create trigger), a zatim odaberite Facebook radnju. Možete odabrati slanje linka na poruku ili statičnu poruku o statusu. Oba će raditi sve dok uključite vezu (link) u tijelo e-pošte za povezani post. Napravite poruku statusa kao tijelo vaše dolazne e-pošte.

To je to. Sada samo trebate poslati poruku e-pošte na trigger@applet.ifttt.com s naslovom #myfacebook, a IFTTT će to proslijediti zajedno s tijelom vaše dolazne e-pošte kao novi post na vašem Facebook zidu.

Sakrijte svoj status od nekih ljudi

U svom korisničkom računu pri Facebooku otvorite Settings, pa Blocking. U kategoriji Block Users utipkajte ime osobe u polje za tekst. Svi koje unesete neće moći vidjeti kad ste online, niti vam slati poruke.