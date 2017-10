Posao u pokretu – sve je moguće uz dobru organizaciju

Foto: press

Dok vam neki znaju reći da zajedno s poslom, nosite i glavu u torbi, vi odmahujete rukom samo na pomisao da, kao i oni, provedete većinu dana u zagušljivom uredu. Zar ne postoji bolja stvar od stalne promjene lokacije, upoznavanja novih mjesta i ljudi, a još vas za sve to netko i plaća? A možda ste jednostavno trgovački putnik koji nema previše izbora, ali zato može prilagoditi poslovanje sebi i učiniti ga što podnošljivijim. Iako može zvučati nenadmašno, posao u pokretu ipak ne bi trebali romantizirati, jer sve ima svoje prednosti i mane. Najvažnije je da se vi u svojoj koži ugodno osjećate, a to će se onda reflektirati i na poslovnim rezultatima. Ured možda nije vaš prvi izbor, no morate priznati da je barem praktičan, jer vam je sve na dohvat ruke. No to ne znači da dobra organizacija ne može i vaš mobilni ured napraviti jednako učinkovitim, piše BizIT.

Cloud organizacija garantira sve na dohvat ruke

Sigurno vam se barem jednom dogodilo da ste došli na sastanak, samo da bi shvatili kako vam je važan dokument ostao na stolu. A još ste ga stavili na vrh hrpe kako bi bio vidljiviji! Nemate li već tu naviku, pobrinite se da sve dokumente koje imate u fizičkom obliku skenirate i spremite kao elektroničku datoteku. Uz Cloud upravljanje dokumentima činit će vam se da je sve posloženo baš kako treba biti, a što je najvažnije, vaši dokumenti dostupni su vam u nekoliko klikova gdje god se nalazili.

Ukoliko vas vaša odvjetnička praksa često drži izvan ureda, vjerojatno vam nije uvijek jednostavno doći do svih zakonskih propisa ili dokumenata bez neprestanog vraćanja u ured. Uz Cloud Storage kao siguran i ekonomičan način pohrane podataka, barem znate da nikad nećete izgubiti kopiju ugovora, a jednostavnije ćete pronaći i njegovu prijašnju inačicu, zatreba bi li vam ikad nenadano.

