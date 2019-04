Natočili ste krivo gorivo u spremnik? Saznajte što napraviti u toj situaciji

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pogledajte u kojim slučajevima obično treba ispumpati kompletnu količinu goriva iz vašeg spremnika, a u kojim slučajevima možete nadopuniti spremnik i uz pažljivu vožnju možete nastaviti s vožnjom.

Tragom vijesti o velikom propustu s pogrešnim gorivom u spremnicima za gorivo na benzinskoj crpki, možda nije loše ponoviti što napraviti u tom slučaju, ali i u slučajevima kada sami utočite krivo gorivo u svoje vozilo, piše tportal.

Pogrešno gorivo u spremniku vašeg vozila može dovesti do neželjenih posljedica, a one su uglavnom prilično skupe. Evo što trebate napraviti, ako dođete u takvu nezgodnu situaciju.

Prestanite točiti i nemojte upaliti motor

Kada u trenutku točenja goriva primjetite da ste posegnuli za krivim pištoljem za gorivo najbitnije je da odmah zaustavite proces točenja. Nakon toga nikako nemojte pokušati pokretati motor svog vozila, te izvadite ključ iz brave za pokretanje ako još uvijek imate takav sustav. Odnosno, nemojte aktivirati dugme Start, kod novijih vozila. U modernim automobilima često se već pri otvaranju vrata vozila – a najkasnije pri uključivanju paljenja - aktivirana osjetljiva pumpa za ubrizgavanje goriva. U svakom slučaju odmah treba pročitati u priručniku vozila, koje konkretne korake treba poduzeti točno u vašem vozilu u ovom slučaju.

Pogledajte u kojim slučajevima obično treba ispumpati kompletnu količinu goriva iz vašeg spremnika, a u kojim slučajevima možete nadopuniti spremnik i uz pažljivu vožnju možete nastaviti s vožnjom.

Evo što savjetuju stručnjaci iz njemačkog ADAC-a.

Utočili ste benzin E10 umjesto benzina E5?

Njegova posebnost je sadržana u njegovom imenu; E10 - ono sadrži deset posto bio-goriva, a E5 do pet posto. Ipak, neki automobili bi mogli imati problema da sagore gorivo oznake E10. Čak i jedno pogrešno punjenje spremnika s E10 može dovesti do ozbiljnih, trajnih oštećenja. U slučaju pogrešnog točenja s E10 uvijek slijedite upute proizvođača vozila. No prema stručnjacima iz ADAC-a međutim, ako niste natočili veliku količinu ovog goriva može biti dovoljno napuniti spremnik s gorivom niske razine etanola (Super Plus) bez odgađanja kako bi se postigla nekritična etanolska mješavina goriva. S druge strane, ako natočili E10 gorivo do vrha spremnika, potrebno je ispumpavanje goriva - ovisno o specifikacijama proizvođača vozila.

Utočili ste benzin umjesto dizelskog goriva?

Ako niste pokrenuli motor ili paljenje, dovoljno je ispumpati smjesu benzina i dizela iz spremnika. Međutim, ako je motor već radio, možda će biti potrebna zamjena cijelog sustava ubrizgavanja, uključujući visokotlačnu pumpu, brizgaljke, vodove goriva i spremnik. To može koštati više tisuća kuna.

Utočili ste dizel umjesto benzina?

Čak i uz male količine, nemojte ostavljati motor uključen. Ako primijetite pogrešno gorivo samo tijekom vožnje, odmah ga zaustavite i isključite motor. Ako nema nikakvih uputa u priručniku vašeg vozila, obratite se ovlaštenoj radionici proizvođača vašeg vozila. Ovisno o motoru i količini pogrešnog goriva, možete ili nastaviti voziti pažljivo (i uvijek napuniti gorivo odgovarajućim gorivom) ili morate isprazniti cijeli spremnik goriva. Oštećenja sustava ubrizgavanja i naknadna šteta na ispušnom sustavu ne mogu se isključiti.