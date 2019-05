Najmanje je jedan jasan znak da niste spremni kupiti nekretninu

Foto: Getty Images

Fond za hitni slučaj je obično vaša prva linija obrane od duga, a budući da ste vlasnik nekretnine, nećete biti imuni na neočekivane troškove zbog situacija kao što su gubitak posla, zdravstveni problemi ili obiteljska kriza, prenosi Business Insider.

Čak i oni koji si mogu priuštiti predujam bez iscrpljivanja svog fonda za hitne slučajeve trebali bi razmotriti što je bolje prilagođeno njihovom načinu života - kupovina ili iznajmljivanje.

Stvaranje obitelji može se činiti kao idealno vrijeme za kupnju prve kuće, ali to može biti i lažni znak da ste financijski spremni biti vlasnik doma.

U nedavnoj epizodi NPR-ovog The Indicator from Planet Money, Jill Schlesinger, certificirana financijska planerica i analitičarka poslovnih novosti za CBS, izjavila je da konvencionalne ideje o kupnji doma - da je nekretnina uvijek na cijeni i da se novac baca ako ste podstanar - ne drže vodu u današnjem gospodarstvu.

"Mislim da previše ljudi ulazi u kupnju bez da dobro promisle o dugoročnom učinku" , upozorila je Schlesinger, autorica nedavno izdane knjige "Glupe stvari koje pametni ljudi rade sa svojim novcem (Dumb Things Smart People Do With Their Money)".

Prema njezinom mišljenju emocije često zamagljuju donošenje odluka oko kupovine doma i uzrokuju da ljudi ignoriraju stvarne troškove posjedovanja.

Ako predujam iscrpi vaš fond za hitne slučajeve, niste spremni biti vlasnici kuće.

Iako je najbolje mjesto za držanje fonda za hitne slučajeve i fonda za isplatu predujma, u štednji s visokim prinosima ili na računu na novčanom tržištu - oni moraju biti odvojeni.

Fond za hitne slučajeve je obično vaša prva linija obrane od duga, a budući da ste vlasnik kuće, nećete biti imuni na neočekivane troškove poput gubitka posla, bolesti ili obiteljske krize. Štoviše, posjedovanje doma može rezultirati s različitim nepredviđenim troškovima, a ako nepredviđene situacije ne možete financijski izdržati to može dovesti do velikih problema.

Ako imate dovoljno ušteđenog novca, za primjerice godinu dana troškova života, onda se nećete emotivno iscrpljivati i skrenuti s puta u nepredviđenim situacijama.

Ipak, čak i oni koji si mogu priuštiti plaćanje predujma bez iscrpljivanja svog fonda za hitne slučajeve trebali bi razmisliti o tome je li posjedovanje doma pravo rješenje za njihov životni stil, poručila je Schlesinger, a ne voditi se time što društvene norme govore da je ispravna stvar.

"Postoje slučajevi u vašem životu gdje je iznajmljivanje nekretnine mnogo privlačnije. Iznajmljivanjem ne bacate novac kroz prozor. Iznajmljivanje kupuje priliku. To je kupovanje fleksibilnosti”, zaključila je Schlesinger.