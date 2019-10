Koliko osnivač Facebooka dopušta svojoj djeci da bulje u ekran i kako to objašnjava

Foto: Stefani Reynolds/DPA/PIXSELL

Umjesto toga, Zuckerberg omogućuje svojim kćerima Augusti (2) i Maximi (3), zajedno sa suprugom Priscillom Chan - da koriste Facebookovu uslugu za video chat - Portal, prenosi CNBC Make It.

"Pustio sam svojoj djeci da to koriste za komunikaciju s mojim roditeljima kako bi mogli lako ostati u kontaktu s bakama i djedovima [i] svojim tetkama koje žive diljem zemlje", rekao je Zuckerberg.

Prema Zuckerbergu, takvo vrijeme pred ekranom - koristeći videozapise za interakciju s drugim ljudskim bićima - zapravo je dobro, s prednostima poput osjećaja povezanosti.

"Mislim da bi sva istraživanja to u cjelini podržala", rekao je Zuckerberg.

Međutim, pasivno konzumiranje sadržaja ili "prelazak iz videa u video" nije povezano s istim pozitivnim učincima, napomenuo je.

Preporuke

Iako je to možda standardno razmišljanje (Američka akademija za pedijatriju preporučuje da djeca u dobi od 2 do 5 godina koriste ekrane samo jedan sat dnevno, a djeca od 18 do 24 mjeseca koriste digitalne medije samo za video chat), novo istraživanje u Oxford Internet Institutu na Sveučilištu Oxford otkrilo je da je umjerena upotreba zaslona zapravo korisna za razvoj djece.

Nakon analize podataka o 35.000 američke djece u dobi od 6 mjeseci do 17 godina (i njihovih njegovatelja), istraživači su otkrili da izgleda da je korisno korištenje oko jedan do dva sata dnevno. "Vrijeme zaslona" uključuje upotrebu digitalnih uređaja poput iPada i gledanja televizije.

Djeca izložena preporučenom optimalnom vremenu zaslona imala su bolju razinu društvenog i emocionalnog blagostanja od djece koja nisu smjela koristiti digitalne uređaje. (U ovoj su studiji istraživači kontrolirali podatke za varijable koje utječu na digitalni angažman, kao što su dob i spol, rasa i etnička pripadnost, stres, socijalna podrška i zdravlje.)

Dakle, zabrana djeci da koriste tehnologiju nije najbolje rješenje za roditelje koji su zabrinuti za upotrebu ekrana, „posebno jer upotreba zaslona u nekim slučajevima ima pozitivan utjecaj“, naveo je u priopćenju autor studije Andrew Przybylski, direktor Istraživanje na Institutu za internet u Oxfordu.

Ipak, postoji gornja granica vremena korištenja zaslona: Ova studija je također otkrila da djeca mogu gledati četiri sata televizije ili koristiti elektronički uređaj pet sati prije nego što to počne utjecati na njihovo ponašanje. Ti su brojevi vrlo visoki, ako se uzme u obzir prosječna količina vremena koju djeca provode uz uređaje (oko dva sata korištenja tableta i pametnih telefona te sat i 45 minuta televizije).