Kako isključiti brojne, a vama potpuno nepotrebne obavijesti popularne Google usluge

Foto: Getty Images

Ako koristite Google Karte na Androidu možda ih želite smanjiti i ostaviti one najbitnije, prenosi The Verge.

Google karte imaju mnogo opcija za obavijesti (između 40 i 54 smještene su u 10 kategorija u trima telefonima koji su isprobani), a sve su uključene prema zadanim postavkama, defaultu. Kada se pogleda popis, tu je nekoliko bitnih obavijesti u mnoštvu drugih, poput primjerice one koja omogućuje da se sazna raspored vožnje prije odlaska na posao.

Ali većina drugih je za većinu korisnika trivijalna i dosadna te ometaju u radu i odvlače pozornost od drugih važnih obavijesti.

(Napomena: to nije problem za osobe koje upotrebljavaju iPhone uređaje. To je samo za one koji koriste navigacijsku aplikaciju na operativnom sustavu tvrtke).

Bez obzira koji Android telefon koristite, aplikacija Google Karte omogućuje vam da isključite obavijesti jednu po jednu. No postoji brži i jednostavniji način filtriranja svih tih obavijesti ako koristite telefon koji radi na softveru Android 9 Pie. U nastavku ćete pronaći sve korake.

Prije početka, imajte na umu da se položaj nekih stavki izbornika može neznatno razlikovati ovisno o marki telefona koji koristite.

Na bilo kojem androidnom telefonu s ugrađenim GOOGLE MAPS-om

Otvorite Google Karte, zatim dodirnite gumb izbornika u gornjem lijevom kutu zaslona

Pomaknite se prema dolje, a zatim odaberite "Postavke Settings)"

Kada ste tamo, pronađite i dodirnite "Obavijesti (Notifications)"

Ovdje ćete vidjeti svaku od kategorija obavijesti. Možete ih otvoriti da biste deaktivirali sve obavijesti koje se ne čine korisnima.

Na telefonima s ANDROID 9 PIE SOFTVER-om

Dulje pritisnite ikonu aplikacije Google Karte, zatim dodirnite gumb "i" (informacije). To će vas odvesti izravno na stranicu "Info o aplikaciji (App info)".

Dodirnite "Obavijesti"

Ovdje su sve te obavijesti podijeljene u odvojene kategorije, tako da se možete kretati kroz kategorije i deaktivirati cijele odjeljke nepotrebnih obavijesti. Također možete deaktivirati pojedinačne obavijesti unutar svake kategorije.