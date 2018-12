Je li i vaše dijete pod stresom? Pokazatelji mogu biti potištenost, pasivnost, agresivnost i stalan osjećaj dosade

FOTO: GettyImages

Odrasli su 24/7 u stresu. Ili to barem tako vole prikazivati. Ipak da li ste razmišljali koliko se u tom okružju promijenilo ODRASTANJE. Budite uvjereni da promjene koje se događaju u obitelji ili možda samo u njihovim glavama i klincima uzrokuju stres. Dijete školskog uzrasta se dnevno bori sa stresom, školskim obavezama, novim emocijama, ali to ne zaobilazi niti one mlađe. Pokazatelj da je i vaše dijete pod stresom može biti potištenost, pasivnost, ali i agresivno ponašanje i stalan osjećaj dosade. Kao što se i odrasli osjećaju udaljeni od samih sebe isto se može dešavati i klincima čak i onda kada mi to ne primjećujemo.

Zato bi odrasli trebali uz mudru taktiku i klincima ponuditi jednostavne antistresne tehnike. Ukoliko ih počnu prakticirati već sada biti će im lakše odrasti u stabilne i zadovoljne VELIKE.

Smijanje je odlična opuštajuća terapije i za klince i za roditelje. Zahvaljujući mišićima koji se na taj način pokreću, smijanjem se cijelo tijelo puni energijom. Smijte se sa djecom i smijte se puno jer će koristiti i vama.

Dobar način da se dijete opusti na zabavan način je i stvaranje grimasa. Predložite mu da radite najčudnije i najopasnije grimase koje može izvesti. Grimasu zadržite dok ne izbrojite do 5 i onda opustite lice. Djeluje i protiv bora pa je još bolje ako ga radite u paru.

Klinci vole nove stvari tako da će super prihvatiti i vježbu disanja 3-3-3. Objasnite mu da je to prava priprema za godišnji odmor ili ronjenje. Udisaj traje dok ne nabrojite do 3, zadržavanje zraka isto toliko, kao i izdisaj na kraju. Nakon teškog dana svom djetetu priuštite ugodno tuširanje ili odmaranje u kadi napunjenoj toplom vodom. Ako to kombinirate i s malo aromaterapije učinit ćete čudo za njihovo opuštanje. Voda zaista pruža osjeća regeneracije i prirodno nas balansira.

Uz sve to bilo bi dobro i klince naučiti na terapeutski učinak tišine. Predložite im povremeno za vikend eliminiranje svih onih uobičajenih zvukova koji čine svakodnevicu. Izaberite tišinu ili neku opuštajuću glazbu i uživajte u potpunom miru. Isprva će im to biti čudno, ali uskoro će i sami tražiti otoke tišine kako bi obnovili svoju energiju. Pomozite im u tome. Oni su naša budućnost.