Zašto morate pročitati 'Pravila o korištenju aplikacija'

Velika je šansa da ste tijekom godina korištenja različitih mobilnih aplikacija ili društvenih mreža, prekršili pravila korištenja aplikacije koju ste koristili.

Primjerice, ako ste promijenili broj telefona, a o tome odmah niste obavijestili Facebook, kršite pravila korištenja, koja ste pri registraciji "pročitali". Naime, Facebookova izjava o pravima i obvezama zahtijeva od korisnika da ih o svakoj promjeni obavijeste u roku od 48 sati. To je jedna od brojnih restriktivnih odredbi i pravila koje je potpisala svaka osoba koja se registrirala na tu društvenu mrežu, bilo da ih je pročitala ili ne.

Pravila uključuju i prisiljavanje ljudi da na profilu ne koriste bilo kakve lažne informacije, kao i da ne smiju imati više od jednoga računa, piše N1.

Nije to samo s Facebookom slučaj. Snapchat, društvena mreža sve popularnija među tinejdžerima i mladim adolescentima, također traži od korisnika da ih obavijeste čim promijene broj telefona, bez obzira na to što ta informacija nije nikakav vitalan dio same aplikacije. Ipak, nešto su blaži od Facebooka, pa traže da ih se o svakoj promjeni obavijesti u roku od 72 sata.