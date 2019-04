Bez ove osobine Warrena Buffetta 'nećete dospjeti daleko u životu'

Foto: Hannes Breustedt/DPA/PIXSELL

Nakon više od 40 godina zajedničkog rada, dva legendarna investitora još uvijek imaju jedan za drugoga puno poštovanja i divljenja, piše za CNBC Tom Popomaronis, stručnjak za trgovinu i viši direktor inovacija proizvoda u grupi Hawkins.

Kao potpredsjednik Berkshire Hathawaya, Munger kaže da postoji jedna kvaliteta Buffetta koju on posebno cijeni: Njegova sposobnost da bude cjeloživotni "stroj za učenje".

"Ako Warrenu Buffettu štopate vrijeme, rekao bih da polovicu vremena sjedi na svojoj guzici i čita", rekao je Munger u svom govoru 2007. na Sveučilištu Južne Kalifornije.

Cjeloživotno učenje ključno je za dugoročni uspjeh

“Bez cjeloživotnog učenja, nećete biti uspješni. Nećete stići daleko u životu na temelju onoga što već znate“, kaže Munger.

"Bez da je Warren Buffett stroj za učenje - stroj za kontinuirano učenje, rekorde (zarade Berkshirea) bi bilo apsolutno nemoguće ostvariti", tvrdi.

Ali Munger je također stroj za učenje.

U intervjuu s autoricom Alice Schroeder za njegovu biografiju, "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life", Buffett je ispričao priču o Mungerovim ranim danima dok je radio kao odvjetnik. U to vrijeme, dok je vjerojatno dobivao oko 20 dolara na sat, pomislio je: "Tko je moj najvredniji klijent?". I odlučio je da je to on sam. Stoga je odlučio prodavati samom sebi po jedan sat svog vremena svaki dan.

Munger je to učinio svakodnevnom rutinom, objašnjava Buffett. “Učinio je to rano ujutro, radeći na tim građevinskim projektima i poslovima s nekretninama. Svatko bi trebao to učiniti - biti sam sebi klijent, a onda raditi i za druge ljude, i prodavati sebi po sat vremena dnevno”, navodi.

Kako biti stroj za učenje

1. Čitati, čitati, čitati

Mungerovo opažanje u skladu je s onim što je sam Buffett rekao o sebi - da često čita do 500 stranica dnevno.

U knjizi “Zajednički rad: zašto uspijevaju velika partnerstva“, Buffett kaže autoru Michaelu Eisneru: „Gledajte, moj posao je u suštini samo nakupljanje sve više i više činjenica i informacija, a ponekad i promatrati je li to vodi do neke akcije. A Charlie - njegova djeca ga zovu hodajućom knjigom”.

2. Vježbajte svoj mozak

Postoje različiti načini razvijanja mentalnih mišića. (Netflix, nažalost, nije jedan od njih.)

Buffett igra Bridž (Bridge) - i on ga drži oštrim unatoč starosti od 88 godina.

"Puno igram. Najmanje četiri puta tjedno, po oko dva sata", rekao je u intervjuu za Washington Post 2017. godine.

Munger prakticira “multidisciplinarno razmišljanje”, što u suštini znači stalno učenje novih pogleda na svijet - a zatim njihovo implementiranje.

U svom govoru, on tvrdi da ne možete donositi pametne odluke samo na temelju izoliranih činjenica. Znanje koje skupite iz "učenja svih velikih ideja i svih velikih disciplina" pomoći će vam u rješavanju problema iz različitih kutova.

"Prolazio sam kroz život stalno prakticirajući ovaj model disciplinarnog pristupa. Ne mogu vam reći što je to učinilo za mene. To je učinilo život zabavnijim. To me učinilo konstruktivnijim. To me učinilo korisnijim drugima. To me učinilo nevjerojatno bogatim", kaže on.

3. Prenesite svoju mudrost

Nemoguće je ostvariti legendarni status zadržavajući vrijedno znanje za sebe.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Science Education and Technology iz 2009. godine, poučavanje također može povećati motivaciju za učenje, što znači da ljudi koji se potiču na učenje s namjerom da podučavaju druge, imaju jaču komunikaciju, povećano samopouzdanje i bolji su lideri. Istraživači to nazivaju "učinak štićenika (protege effect)".

Kao što kaže Munger, "žrtvovanje, mudrost i prijenos vrijednosti koje se prenose iz jedne generacije u drugu, nikada se ne mogu podcijeniti".

Znanje je moć, ali morate naučiti njime upravljati

Bilo bi skroz glupo pretvarati se da će vas samo znanje pretvoriti u milijardera. Postoje mnogi drugi čimbenici u igri, ali najvažniji je poduzeti akciju.

Mungerov savjet? Samo nastavite gurati samog sebe i nikad nemojte prestati.

"Neprestano vidim kako u životu rastu ljudi koji nisu najpametniji, ponekad čak ni najnormalniji, ali oni su strojevi za učenje. Svake noći odlaze u krevet malo mudriji nego kad ustanu. A to stvarno pomaže - pogotovo kad je pred vama duga trka", zaključuje on.