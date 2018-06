10 stvari nikada ne objavljujte na društvenim mrežama

FOTO: Getty Images

1. Podaci o poslu, kolegama i nadređenima

Zbog navedenih razloga, ostavite mišljenje o stvarima poslovne prirode za sebe. Nikada ne znate na koji način to vaši kolege ili nadređeni mogu doznati, pa makar imale privatan profil s nekoliko desetaka ljudi. Podijelite to uživo s ljudima od strogog povjerenja i to u svoja četiri zida, piše Index.hr

2. Vlastito "prljavo rublje"

Koliko god bili ljuti u trenutku svađe s dečkom ili prekida, ostavite tehnologiju po strani i duboko dišite. Zagarantirano ćete požaliti ako natipkate ljutiti status na fejsu a, uz to, ostaviti loš dojam na većinu ljudi koja bi to pročitala. Pripazite i na to što objavljujete vezano uz neke kompanije ili poduzeća jer bi vam se to također moglo obiti o glavu.

3. Podaci o dokumentima i karticama

Koliko god se ovo činilo očitim tabuom za društvene mreže, brojne korisnike društvenih mreža zavara lažna sigurnost koju one pružaju i tako počnu bezbrižno dijeliti podatke koji se mogu vrlo lako zlorabiti.

4. Adresa i lokacija na kojoj se nalazite

Nikada, ali nikada nemojte označiti lokaciju svog doma i naglasiti da ste kod kuće. Isto tako, ako se poželite tagirati u nekom restoranu, noćnom klubu, kinu ili na nekom sličnom mjestu, strpite se i to učinite tek kada napustite to mjesto. Ovo su jedni od najčešćih povoda za pljačke i napade, vjerovali ili ne.

5. Planovi za godišnji odmor

Zbog istih razloga kao i na prethodnoj točci, nikada ne biste smjeli objavljivati točnu lokaciju na kojoj se nalazite. A isto tako, ni planove za odmor. Sačuvajte slike za objavu nakon godišnjeg, što je odličan razlog da se za vrijeme godišnjeg detoksicirate od tehnologije.

6. Dnevni plan i raspored

Nitko ne treba znati svaku vašu točku na rasporedu, to je previše zalaska u intimu. Budite oprezni s kim dijelite takve informacije.

7. Sramotne stvari o sebi

Možda mislite da ćete ispasti duhoviti jer se znate dobro našaliti na svoj račun, međutim taj će vam potez donijeti više štete nego koristi. Držite do svog dostojanstva i gradite dobru sliku o sebi, humoristični možete biti i na puno drugih načina.

8. Podaci vaše djece

Zbog istih razloga zbog kojih ne biste trebali dijeliti ni svoje vlastite. Nažalost pedofilija nije stran pojam, a na društvenim mrežama opasnost je veća nego bilo gdje drugdje. Slike i informacije vezane za djecu ostavite za fotoalbum i kućnu arhivu.

9. Nešto što može odati vašu lozinku

Najbolje bi bilo da svoju lozinku zakomplicirate što je više moguće i da ni u kom slučaju ne objavljujete dijelove.

10. Rezultate kvizova i online igrica

U 2018. smo godini. Ovo više nikoga ne zanima, kaže Index.hr