Znate li tko zaista posjeduje vaš pametni telefon?

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Pametni telefoni odavno nisu samo mobilni uređaji koje koristimo za pozive i razmjenu poruka. Oni su cijeli naš privatni život na dlanu, podsjećaju nas na ono što zaboravimo, zabavljaju nas, nude savjete, smjernice, ideje... A sve se to pomno bilježi i u tome jest problem, nismo sami dok koristimo svoj pametni telefon, a kontrole je sve manje. Stoga, pitanje je posjedujemo li mi uopće svoj pametni telefon?

Naravno, prednosti takve situacije postoje, no postoje i mane, koje prerastaju u problem. Posebno ako ste jedna od osoba koja iznimno drži do privatnosti... a s druge strane želi uživati u tehnološkom napretku. To je priča koja se zna, privatnost nam je narušena, kontrole je manje no što bismo željeli i teško da će se to tako brzo i kvalitetno promijeniti.

Ono što više brine jest nemogućnost korištenja uređaja kako želite, ukoliko netko odluči da ga nećete koristiti. Svaka veća kompanija može vas udaljiti od pametnog telefona kad prestane nuditi softverske nadogradnje povezane s aplikacijama, koje automatski prestaju raditi. Time i one najupornije tjeraju na kupovinu nekog novijeg mobilnog uređaja.

Još se to koliko toliko može pregristi, ali ono što je napravio Samsung u trenucima ludila s "bombastičnim" Note 7 ipak je potvrdilo što proizvođači točno mogu, ako žele. Naime, oko milijun tih uređaja potpuno je ispravno, nisu eksplodirali, niti će eksplodirati, a samim time sretni korisnici su dobili mogućnost uživanja u najmoćnijem telefonu svih vremena. Osjetili su njegov puni potencijal i nisu imali namjere vraćati ga.

Samsung se s tim nije složio i 19. prosinca napravio potez koji šokira. Onemogućili su punjenje uređaja i spajanje na bilo koju mobilnu mrežu. Dakle, kad se baterija potrošila, korisnici nisu imali izbora nego vratiti Note 7 te ispuniti Samsungov plan reciklaže apsolutno svih Note 7 uređaja. A oni koji ne bi bili vraćeni, ionako bi bili beskorisni, piše ICTBusiness.info.

Ukratko, niti jedan vlasnik nekog pametnog telefona ne posjeduje softver i to zapravo znači da ne posjedujemo svoj pametni telefon, posjeduje ga vlasnik softvera. Ili vlasnici. To je jedini odgovor na pitanje iz uvoda.