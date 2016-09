Znate li što je ERP i zašto ga već nemate?

Foto: BizIT

Još jedna u nizu kratica iz informatičkog svijeta krije mnogo različitih procesa unutar jednog alata. ERP ili Enterprise Resource Planning je poslovni informacijski sustav koji omogućuje potpunu kontrolu nad poslovnim procesima u poduzeću. Računovodstvo, ljudski resursi, odnos s klijentima, prodaja – glavna odlika ERP je da svime upravlja iz iste baze podataka, pružajući tako priliku različitim poslovnim sektorima da dođu do njima relevantnih podataka, piše BizIT.

Protok informacija postaje donekle automatiziran i brži, čime se štedi vrijeme, a samim time i resursi. S većim pristupom uslugama u oblaku ovaj je proces postao jednostavniji i jeftiniji, što je ERP rješenja napravilo prihvatljivim i za mala i srednja poduzeća, a ne samo velike korporacije. Ulaganja u infrastrukturu, kada je riječ o cloud tehnologijama, su minimalna, a podaci koji ne ovise o fizičkom prostoru kojeg posjedujete su sigurniji i pristupačniji.

Prvi znakovi da vaše poslovanje vapi za boljom organizacijom

Kako bi poslovanje teklo bez zastoja potrebno je uskladiti ključne komponente. Ukoliko zbog ručnog unosa podataka šef skladišta sa zakašnjenjem dozna kako je prodaja već ispraznila sve što on ima na dispoziciji, lako se može dogoditi da se proda veća količina proizvoda od trenutno raspoložive. Dok se iz proizvodnje naruči nova roba kupac će se načekati, što u konačnici dovodi do frustracije i nezadovoljstva, a rezultira gubitkom klijenta i smanjenjem vjerodostojnosti brenda. To je jedan od prvih pokazatelja kako je vrijeme za promjenu.

ERP softversko rješenje u potpunosti će eliminirati ovakav scenarij. Ovisno o modulima koje odaberete prilikom njegove implementacije, svi uključeni u proces poslovanja u svakom će trenutku moći vidjeti stvarno stanje stvari. Uz napredniji softver, stanje na skladištu bit će putem interneta vidljivo odmah i krajnjem kupcu, što automatski štedi njegovo vrijeme i dovodi do stvaranja većeg povjerenja prema brendu.

