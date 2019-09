Značajno je usporen tempo otvaranja trgovina 'bez blagajnica', evo što je u pozadini

FOTO: Ana Brajković

Amazon je jako posustao u temu otvaranja svojih robotiziranih, fizičkih trgovina Amazon Go-a, a jasnog odgovora zašto zasad nema. Umjesto planiranih 56 fizičkih trgovina bez blagajnica u ovoj godini, do sada ih je otvorio tek 16. Dodatno, najavio ih je još dvije.

Daleko je to od ambicioznih planova, koji su u ovoj godini bili tri puta veći, a za iduću godinu najveći trgovac na svijetu kanio je u SAD-u imati ukupno čak 156 Amazon Go trgovina. K tome, očekivao je da će Amazon Go s 28 milijuna dolara prometa u 2018. godini, do kraja iduće godine već generirati promet od 639 milijuna dolara. Riječ je o planovima navedenim u internim dokumentima Amazona do kojih je došao portal The Information.

Još je veće to posustajanja, kad se usporedi s planovima koje je krajem prošle godine bio iznio Bloomberg, a prema čijim je izvorima Amazon do kraja 2021. godine trebao otvoriti čak 3.000 Amazon Go trgovina. Navodno, se pripremao na vrlo brzu ekspanziju u sklopu koje je u 2018. trebao imati 10 trgovina, ove godine njih pedesetak da bi u naredne dvije godine njihov broj povećao na tri tisuće.

Nekoliko je nagađanja zašto internetski trgovac sporo korača u fizički svijet. S jedne strane, pretpostavlja se da mu nije lako pronaći adekvatne lokacije. Problem je to s kojim se suočavaju i klasični trgovci. Amazon pak za svoje trgovine traži prostore, ne samo s velikom frekvencijom ljudi, već i s vrlo visokim stropom da bi imao prostor za kamere i senzore te prostore koji su u blizini njegovih skladišta. S druge strane, nagađa se da trgovac još ispituje formate svojih fizičkih trgovina. Trebaju li one biti manje, veće ili drugačije konfigurirane i opskrbljene. Navodno razmatra mogućnost da umjesto manjih otvara veće formate trgovina.

Konačno, pretpostavlja se da bi razlog mogao biti i trošak. Naime, u dokumentima do kojih je došao The Information stoji da je u Amazon Go trgovac lani investirao 224 milijuna dolara, a do kraja iduće godine ulaganja bi se trebala popeti na 474 milijuna dolara.

Zbog svega toga nagađa se da je internetski trgovac potencijalno izmijenio strategiju za Amazon Go trgovine koje su u SAD-u izazvale vrlo oštre reakcije kod konkurencije.