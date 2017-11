Želite se 'obrisati' s interneta? Imate nekoliko rješenja

Foto: Thinkstock

U današnje vrijeme praktično je postalo nemoguće živjeti bez interneta i različitih društvenih mreža.

Isto tako, javne informacije o vama, koje su dostupne oglašivačima i drugima, omogućavaju lakše praćenje vaših aktivnosti i 'bombardiranje' reklamama.

Obrišite profile na društvenim mrežama i drugim servisima

Kako biste se riješili naloga na društvenim mrežama i online trgovinama, potrebno je da ući u postavke i potražite opcije za zatvaranje, deaktivaciju ili brisanje profila. Ovisno od mreže, to možete učiniti i u okviru postavki u vezi sa sigurnošću ili privatnošću.



Brisanje profila može trajati do tri mjeseca, ali on za to vrijeme neće biti vidljiv. Facebook, na primjer, napominje da prije svega preuzmete kopiju svojih podataka s te društvene mreže.



Alati koji će odraditi mnogo toga za vas

Razni alati pomoći će vam u brisanju vaše online prisutnosti, ali je važno napomenuti da nijedan ne predstavlja 'magično rješenje'.



Deseat.me se povezuje s vašim Gmailom, a zatim vrši dubinsku analizu povezanih društvenih mreža, mailing lista i online trgovina. Zatim sastavlja listu u okviru koje ćete se moći odjaviti sa svake od njih ili dobijete listu na direktnoj stranici gdje se možete odjaviti. Koristan alat mogao bi vas podsjetiti na neke davno zaboravljene stranice na kojima ste se prijavili.



Tu je i JustDelete.Me, veliki direktorij adresa koje će vas odvesti direktno na stranicu na kojima se gase profili. Osim što pokazuje direktan link, bojama želi da vam pokaže koliko je teško ukloniti neki profil.



Uklonite osobne podatke

Ako su na nekoj stranici objavljeni vaši privatni podaci, poput bankovnog računa, a vlasnici ne žele ukloniti, Google može biti od koristi preko svoje stranice za uklanjanje podataka. To može potrajati, i ne mora nužno biti uspješno, ali može biti dobra opcija.

Obrišite zastarjele podatke

Ako ste promijenili posao, a mjesecima kasnije još se vide vaši podaci na stranici starog posla, iako te stranice više nema, moguće je da Google ima na svojim serverima indeksiranu staru verziju. Tu vam pomaže alat za uklanjanje zastarjelog sadržaja, koji je koristan i kad želite ukloniti neke podatke sa stranice s kojom ne želite više biti povezani. Ipak, Google navodi da nisu svi zahtjevi uspješni.

Obrišite svoj e-mail nalog

E-mail za mnoge predstavlja ključno sredstvo za digitalno funkcioniranje, posebno zbog svih povezanih Googleovih servisa, a zavisno od maila koji koristite, to može biti više ili manje komplicirano.



Nakon prijave ćete obično morati pronaći opciju za brisanje i zatvaranje naloga. Neki od njih ostaju otvoreni neko vrijeme, a ako se predomislite, imajte na umu da je mail posljednja stvar koju trebate obrisati jer je često povezan s nizom drugih usluga.



Kod Gmaila morate otići myaccount.google.com i kliknete na Izbrišite svoj nalog ili usluge pod karticom Postavke naloga. Google nudi opciju brisanja određenih njihovih proizvoda ili cijelog Google naloga, piše B92.rs.