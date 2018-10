Zašto će klijenti odabrati baš vas?

Salesforce event

Gotovo svaka tvrtka i svaka industrija danas prolaze kroz nevjerojatnu digitalnu transformaciju, a klijenti današnjice zahtijevaju personalizirana korisnička iskustva u svim segmentima - bilo da se radi o prodaji, marketingu ili podršci. Kako na tako dinamičnom tržištu graditi kvalitetne odnose s klijentima, kako ispuniti njihova očekivanja, te postići da i idući put odaberu baš vas, samo su neka od pitanja koja danas često čujemo.

Sagledavanje problema iz perspektive klijenata i stvaranje kvalitetnog korisničkog iskustva na temelju opaženog neophodan je pomak u razmišljanju. Ali zašto onda to ne rade sve tvrtke? Neke tvrtke pretpostavljaju unaprijed da dobro poznaju svoje klijente. Druge tvrtke možda odbija to što misle da je takav pristup previše kompleksan. Ali zadržavanje fokusa na korisničkom iskustvu može pomoći u ostvarenju smislenog, mjerljivog napretka u poslovanju. Na kraju dana, to je ono što svaka tvrtka želi.

Taj izazov možda se čini velikim, ali današnje tehnologije mogu ga učiniti puno manjom preprekom nego što se isprva možda čini. Kvalitetna CRM platforma za upravljanje odnosima s klijentima ono je što može donijeti bitnu prednost u svladavanju takvog izazova.

Salesforce je vodeća svjetska CRM platforma, a 16.10.2018. na Salesforce eventu u zagrebačkom hotelu DoubleTree by Hilton HSM informatika će kroz primjere i interaktivne radionice predstaviti prednosti te platforme.

U prvom dijelu eventa, okupljeni će moći na praktičnim primjerima upoznati prednosti Salesforce platforme i poslušati iskustva tvrtki 24sata i Skladišna logistika. U drugom dijelu eventa, imat će priliku sudjelovati na jednoj od tri radionice - za unaprjeđenje marketinga, prodaje ili podrške. Tako će moći saznati kako kreirati ciljane kampanje s fokusom na klijenta, kako specijalizacijom prodajnih funkcija i sistematizacijom prodajnih procesa doći do uspješnije prodaje, ili pak kako je moguće optimizirati resurse za kvalitetniju podršku i učinkovitiji rad djelatnika na terenu.

Event je namijenjen direktorima tvrtki, menadžerima prodaje, marketinga i svima koji žele unaprijediti poslovanje.

Event je namijenjen direktorima tvrtki, menadžerima prodaje, marketinga i svima koji žele unaprijediti poslovanje.