Zamjena za laserske printere uredima donosi uštede na računima za struju do 96 posto

Japan je zemlja partner najvećeg europskog IT sajma. I dok je prije sajmom dominirala tehnologija, ove godine primat je odnijela politika. Japanski premijer i njemačka kancelarka Angela Merkel složili su se da su pretpostavke daljnjeg razvoja koji je donijela tehnologija: otvorene granice, demokratske vrijednosti i slobodna trgovina. Poruka je to upućena novom američkom predsjedniku Donaldu Trampu koji želi promijeniti odnos snaga u postojećoj globalnoj trgovini.

Merkel se založila za brzo zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Japana.

“U vrijeme dok se s mnogima moramo raspravljati o slobodnoj trgovini, otvorenim granicama i demokratskim vrijednostima dobar je znak što Japan i Njemačka ne moraju raspravljati o tome, nego se usmjeriti na budućnost koja će koristiti ljudima”, kaže Merkel.

I ona i japanski premijer Abe izravno su se založili za one, posebno svoje sugrađane, koji su u digitalnoj revoluciji zaboravljeni. Administracija premijera Abea za to je skovala novu krilaticu Društvo 5.0. Ideja je digitalizaciju približiti svim segmentima društva kroz stvaranje takozvanog super pametnog društva u čijoj je srži društveni utjecaj tehnologije.

“Ne smijemo kreirati situaciju u kojoj će samo neki ljudi akumulirati bogatstvo ili imati koristi od nedostatka zakonske regulative”, kaže Abe.

Merkel je zajedno s njim potpisala zajedničku inicijativu koja bi išla u tom smjeru. Kako izgleda ta nova budućnost pokazao je Epson. Predsjednik te korporacije Minoru Usui kaže da korporacije postoje da bi činile svijet boljim mjestom. Kao primjer naveo je novu inkjet tehnologiju za koju se očekuje da će u uredima zamijeniti laserske printere te pri tome donijeti uštede na računima za struju do 96 posto te smanjiti troškove održavanja do 70 posto. Usto, Usui je predstavio i prvi sustav za recikliranje papira za koji se očekuje da će postati sastavni dio većih ureda u Europi od iduće godine. Japanska trgovinska organizacija JETRO dovela je na Cebit 120 izlagača koji su predstavljali sve od senzorskih tehnologija i egzoskeletona preko nosive tehnologije do dronova i robota koji bi mogli zamijeniti konobare, recepcionere i druge radnike na šalterima.

“Milijuni ljudi ne znaju još uvijek što bi očekivali od nadolazećih promjena, a oni koji bi trebali mijenjati te politike i digitalni sektor u Europi često su spori u ključnim odlukama i zato o od Japana možemo naučiti dosta o otvorenosti prema inovacijama”, zaključuje Merkel.