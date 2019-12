Zagrebačka tvrtka ItSoft postaje Setcor

Foto: Krešo Troha, član Društva

Preuzimaju tako ime brenda u kojem su djelovali posljednjih nekoliko godina, a koji je nastao s ciljem izmjene konvencionalnih IT procesa kod poslovnih korisnika. Svojim korisnicima na jednom nude sve potrebne ICT usluge, također XaaS (cloud) usluge, telekomunicijske usluge i usluge sistemske integracije. "Imamo veliko iskustvo u migraciji na Cloud model poslovanja te dugogodišnje iskustvo u pružanju mrežnih usluga. To Setcor čini pouzdanim partnerom u evoluciji i tranziciji IT poslovnih modela", istaknuo je član Društva Krešo Troha.

Naveo je pritom da Setcor nudi i modernije poslovanje, digitalizaciju te znatno unaprjeđenje poslovanja koje uključuje korištenje najnovijih tehnologija vodećih svjetskih ICT kompanija u svim segmentima poslovanja. "Kontinuirano ih implementiramo u svojim Data centrima kako bismo svojim korisnicima ponudili vrhunsku uslugu na tehnologijama najnovije generacije", naglasio je Troha. Njihovim klijentima upravo ova široka paleta ponuda pomaže u rješavanju investicijskih i razvojnih ICT izazova u kompaniji. Stoga se, suradnjom sa Setcorom, klijenti više ne moraju zamarati kontinuiranim ulaganjem u razvoj interne IT infrastrukture već se mogu usredotočiti na poboljšanje izvrsnosti svog poslovnog modela i jačanje pozicije na tržištu.

Poslovna ideja koja stoji iza Setcora je sinergija najnovije tehnologije vodećih svjetskih ICT kompanija i vrhunskih stručnjaka čime krajnji korisnici ostvaruju dvije značajne koristi; mogućnost trajnog korištenja vrhunskih softverskih, sigurnosnih i infrastrukturnih rješenja te know how Setcorovih poslovnih konzultanata i IT eksperata stečen kroz stotine projekata izvedenih za potrebe itSoft/SETCOR klijenata. Sinergijskim načinom poslovanja Setcora, tvrtke posluju i mnogo brže i sigurnije, uz znatnu redukciju troškova poslovanja. Brand Setcor prepoznat je na tržištu te je niz velikih domaćih i stranih tvrtki uvidjelo prednosti takve usluge, navodi se u prioćenju.