Wi-Fi vam je spor zbog ova četiri osnovna problema, evo kako im doskočiti

FOTO: GettyImages

1. Postavite router na najbolju moguću poziciju

Mnogi podcjenjuju važnost mjesta na kojem stoji router. Čak i mali pomak u jednu ili drugu stranu mogu usporiti vezu. Nije svejedno ni na kojoj je visini router. Postavite li ga na pod ili iza nekog drugog predmeta veza će biti lošija. Wi-Fi signalu također smetaju neki materijali, najviše metal i beton. Važno je i koliko ste udaljeni od routera, veća udaljenost znači slabiji signal.

2. Smetnje koje dolaze od drugih uređaja

Router nije jedini uređaj koji odašilje bežične signale. Oni dolaze od eletričnih uređaja, drugih routera, satelita, odašiljača... Premda Wi-Fi obično radi na drugim frekvancijama, ipak dolazi do određenih smetnji. Imate li stariji tip routera može mu smetati rad mikrovalne pećnice. Srećom većina mikrovalnih pećnca dobro je zaštićena i ne bi smjela odašiljati valove koji smetaju Wi-Fi signalu.

Blootooth također funkcionira na istoj frekvenciji kao Wi-Fi. Dobar uređaj s Blootoothom trebao bi imati zaštitu koja sprječava smetnje, ali bilo bi uputno držati ove uređaje dalje od routera.

3. Susjedi

U gusto naseljenim područjima može doći do preklapanja kanala, ali noviji routeri automatski biraju slobodne kanale, pa je možda veći problem opasnost da vam se susjed 'zakači' na všu mrežu i to bez vašeg znanja. Vodite računa o tome da imate dobru lozinku za svoj Wi-Fi i s vremena na vrijeme provjerite 'posuđuje' li netko vaš signal.

4. Provjerite što rade ukućani

Igranje video igrica ili streamanje često usporava Wi-Fi. No, putem uključivanja opcije Quality of service u postavkama routera možete postaviti prioritete u prometu na vašoj mreži, piše portal Make use of.