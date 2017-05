WhatsApp bez usluge ostavio milijune korisnika diljem svijeta

Korisnici WhatsAppa diljem svijeta javljaju da im aplikacija za slanje poruka ne radi. Problemi s WhatsAppom, koji ima milijardu korisnika, zabilježeni su u srijedu popodne, a još nisu riješeni.

WhatsApp crashes AGAIN: App goes down across the globe for the second time this month https://t.co/lfZPcuio9U pic.twitter.com/oYYxEQAje8