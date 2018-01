Više od 90% korisnika Gmaila ne koristi ovu bitnu značajku

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Inženjer iz Googlea otkrio je da preko devedeset posto Google profila ne koristi provjeru u dva faktora, više poznat po engleskom nazivom Two-Factor authentication (skrećeno 2FA), izvještava stranica The Register. S obzirom da ga toliko malo ljudi koristi, The Register je pitao zašto 2FA ne koriste svi Gmail profili, odnosno - zašto on nije obavezan. Inženjer, Grzegorz Milka, objašnjava da postoji opasnost da će brojni korisnici jednostavno napustiti uslugu ako ih ona tjera na dodatne mjere sigurnosti, piše tportal.

Provjera u dva faktora sigurnosni je alat koji korisniku omogućuje da pored lozinke koristi još jednu mjeru zaštite. Ona dodaje novu razinu sigurnosti ako vam netko ukrade račun ili ako istu lozinku koristite na više različitih stranica. Google nudi 2FA putem šifre koju šalje SMS-om, glasovnom porukom, mobilnom aplikacijom ili posebnom šifrom koju koristite putem USB-a.

The Register izvještava da deset posto korisnika koji pokušavaju aktivirati 2FA imaju problema s prepisivanjem šifre iz SMS-a.