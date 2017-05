Vipnet s njemačkim ESL-om ulazi na tržište e-sporta

Foto: Thinkstock

Vipnet je sklopio strateško partnerstvo s najvećim svjetskim organizatorom e-sport turnira, njemačkim ESL-om.

Operater je najavio da će službeno suradnju predstaviti u srijedu u Zagrebu kao i planove koje ima po tom pitanju na domaćem tržištu. E-Sport ili natjecateljsko igranje računalnih igara u Hrvatskoj unazad godinu dana postalo je vrlo popularno te ga prati organizacija niza velikih turnira. Prije tri godine su Krešimir Krolo, viši asistent Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru i domaći gaming portal HCL.hr napravili istraživanje o e-sportu u Hrvatskoj i došli do podatka da ga redovito prati više od 100 tisuća građana.

Globalno industrija računalnih igara ove godine dosegnut će promet od 108 milijardi dolara što je više od filmske industrije. U Vipnetu navode da ekspanziju industrije izrade igara prati popratna, e-sport industrija. Ta popratna industrija ove će godine dosegnuti 700 milijuna dolara. Najveći igrač u e-sportu je ESL. Ova njemačka kompanija surađuje s najvećim imenima iz svijeta računalnih igara poput Blizzard Entertainmenta, Riot Gamesa, Valve Corporationa, Microsofta i Wargaming.net-a. Organizira PRO ligu, nacionalne lige kao i velika okupljanja gamera.

Ta natjecanja okupljaju u pravilu od 100 tisuća sudionika na više. Posebnu suradnju ESL je ostvario s Intelom, koji je do sada organizirao 11. sezona e-sport turnira diljem svijeta.

Natjecatelji se primjerice natječu u igranju igara kao što su League of Legends, Counter Strike- Global Offensive i StarCraft II: Legacy of the Void. ESL usto natjecanja prenosi na Twitch, servis preko kojeg svoju igru streama više od 1,5 milijuna igrača te bilježi više od 100 milijuna jedinstvenih gledatelja mjesečno. U Vipnetu navode da profesionalni igrači e-sporta bilježe transfere kao u klasičnom sportu. Tako je dvadesetogodišnji Nikola Kovač iz BiH u veljači za pola milijuna dolara prešao u tim FaZe Clan i postavio novi svjetski rekord u e-sport transferima.