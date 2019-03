VIDEO: Zavirite u futuristički laboratorij tvrtke koja posluje i u Hrvatskoj; hotdog od algi, samovozeći kafići i namještaj u virtualnoj stvarnosti

Foto: Space10 Facebook screenshot

Neki projekti koji se trenutno razvijaju uključuju hotdog od algi, program kreiranja namještaja u virtualnoj stvarnosti, kafiće koji se sami voze i kuharicu s receptima hrane budućnosti, izvijestio je Business Insider.

Laboratorij Space10 je osnovan 2015. godine U Kopenhagenu i privukao je stručnjake i kreativce iz cijelog svijeta kako bi radili na konceptima i proizvodima budućnosti.

Cilj laboratorija je istaknuti i odgovoriti na neka od najvećih pitanja o našoj budućnosti i istražiti sve, od tehnoloških inovacija pa sve do pristupačnih stambenih jedinica.

Energija i održivost za sve

Tu je novi projekt SolarVille, model sela koji proizvodi samodostatnu i održivu električnu energiju. Model koristi solarne panele i blockchain tehnologiju za distribuciju sunčeve energije oko sela za one kojima je to potrebno, a Space10 vjeruje da bi to moglo biti rješenje za 1,1 milijardu ljudi koji imaju malo ili nimalo električne energije.

"Za mnoge ljude istraživanje je malo dosadno, to su činjenice i podaci. Čini se da nitko nije baš uzbuđen zbog toga. Trudimo se surađivati ​​ne samo s znanstvenicima, istraživačima i akademicima, već i s dizajnerima i kreativcima kako bismo te ideje pretvorili u nešto do čega je ljudima stalo", naveo je direktor laboratorija Kaeve Pour.

U Space10 je kreirana i probna kuhinja u kojoj se sanjari o namirnicama budućnosti. Često se u njoj testiraju eksperimentalni sastojci, poput insekata ili algi. Možda ćete ih vjerojatno vidjeti i na meniju u budućnosti kada posjetite Ikeu. Laboratorij već izdaje i kuharicu koja će potaknuti ljude da kod kuće više eksperimentiraju s različitim namirnicama.