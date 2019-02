VIDEO: Zaboravite na super jahte, ovo neobično vozilo ima kupaonicu i bar, a prima do 12 putnika

Foto: YouTube

Zaboravite na super jahte - ova futuristička kapsula novi je način za luksuzno uživanje na vodi.



Ovo neobično vozilo talijanske tvrtka Jet Capsule dugo je 8, a široko 3,6 metara, te prima osam do 12 putnika plus kapetana.



Ova kompaktna kapsula ima čak i kupaonicu, kao i kuhinjicu, odnosno bar.



Kapsula može doseći brzine od 32 do 62 čvora, što je oko 114 km/h.



Sve to, naravno, nije baš jeftino. Cijena je prava sitnica - 1,6 milijuna kuna.