VIDEO: Samsung predstavio elegantnu, snažnu i praktičnu Galaxy A seriju pametnih telefona

Foto: YouTube

Samsung Electronics je danas predstavio najnovije uređaje Galaxy A serije pametnih telefona. Nova Galaxy A serija dostupna je u dvije verzije, 5.2-inčni A5 i 4.7-inčni A3 pametni telefoni koje krasi prekrasan dizajn, poboljšana kamera kao i dodatne značajke koje će svakodnevni život korisnika učiniti jednostavnijim i lakšim.

– Samsung svojim korisnicima uvijek želi osigurati najnaprednije proizvode na tržištu – izjavio je DJ Koh, predsjednik poslovnog sektora mobilne komunikacije tvrtke Samsung Electronics i dodao - Najnovija Galaxy A serija pametnih telefona tome je dokaz. Integrirali smo elegantan dizajn i napredne značajke koje su Galaxy korisnici zavoljeli kako bismo dodatno pružili dodatnu učinkovitost bez ugrožavanja stila.

Galaxy A serija pametnih telefona dolazi s metalnim okvirom i 3D staklenom pozadinom koja se oslanja na Samsungovo premium naslijeđe. S elegantnom kamerom i home tipkom, uređaj posjeduje još kompaktniji dizajn za udobnije držanje kao i jednostavnije korištenje. Galaxy A serija pametnih telefona dolazi u četiri elegantne boje, uključujući Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud.

Bilježenje trenutaka koji stvaraju trajne uspomene nikada nije bilo lakše s novim Galaxy A serijom pametnih telefona zahvaljujući poboljšanim prednjim i stražnjim kamerama. Napredna tehnologija kamera sada omogućuje super-precizan autofokus, što rezultira jarkim i jasnim fotografijama, pa čak i kada su snimljene u slabim svjetlosnim uvjetima.

Slikanje selfija također nikad nije bilo jednostavnije. Korisnici će moći dotaknuti bilo koji dio zaslona, kako bi snimili selfie visoke razlučivosti pomoću pomičnog okidača i upotrijebili zaslon kao prednju bljeskalicu za svijetle slike. Kamera na Galaxy A seriji uređaja također nudi pojednostavljeno korisničko sučelje, omogućavajući korisnicima da brzo promijene načine i instant filtre za dodavanje efekata na slike. Korisnici također mogu koristiti određene načine rada kao što su Food Mode kako bi optimizirali i poboljšali boje i kontrast odabranih slika.

Galaxy A osmišljen je kako bi držao korak sa zahtjevima korisnicima i njihovim svakodnevnim životom te uključuje nekoliko voljenih značajki Samsungovog flagship uređaja Galaxy S7. Po prvi put Galaxy A serija uređaja donosi IP68 otpornost na vodu i prašinu, omogućavajući uređajima da izdrže kišu, znoj, pješak i prašinu kako bi ih korisnici u različitim uvjetima. Produženi vijek trajanja baterije omogućuje korisnicima da ostanu duže povezani, dok im Fast Charging omogućuje da uređaj napune brže nego li ikada prije. Galaxy A serija uređaja također je opremljena s dvostranim USB Type-C utorom za jednostavnije povezivanje. Always on Display omogućuje korisnicima da lakše provjere ključne obavijesti bez da probude uređaj iz stanja mirovanja, što štedi vrijeme i bateriju. Povećana memorija i microSD podrška do 256GB omogućuje korisnicima da zabilježe i pohrane sadržaj bez da se brinu o skladištenju podataka. Galaxy A uređaji biti će dostupni u Europi početkom veljače.