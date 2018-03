VIDEO: Pogledajte kako izgleda Muskov "autobus budućnosti"

Elon Musk predstavio je na Twitteru svoju posljednju ideju o gradskom prometu u budućnosti.

Prema toj ideji, postojat će podzemni tuneli koji rješavaju problem gužvi u prometu i ubrzavaju prijevoz pješaka, te će provesti, kako se najavljuje, revoluciju u gradskom prometu.

Mini autobusi za prijevoz pješaka razlikuju se od aktualnih autobusa jer ne idu ulicama, već „nestaju“ u tunele koji se pod zemljom križaju u okviru putničke mreže budućnosti.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U