VIDEO: Otkriveni najbolji načini da baterija na telefonu traje duže

Baterije na mobitelima često znaju 'dizati živce' vlasnicima kada se isprazne u trenu. Mnogi muku muče s tim problemom, a pojavljivali su se razni savjeti kako osigurati da one duže izdrže, piše Večernji list.

Znanstvenici Američkog kemijskog društva u svojem su videu pokazali što se treba učiniti da baterija vašeg mobitela ostane u vrhunskoj formi.

Suprotno ranijim preporukama - nemojte dopustiti da se isprazni do kraja. To je bilo korisno samo kada su baterije u mobitelima koristile nikal u katodama. Sada se koristi litij ion i pražnjenjem do kraja može se smanjiti njihov kapacitet.

Također, nije dobro stalno isključivati telefon osim ako je pun najmanje 50%.

