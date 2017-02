VIDEO: Korisnici izgorio iPhone 7, Apple pokrenuo istragu

Na društvenim mrežama posljednjih se dana proširio video koji prikazuje iPhone 7 plus iz kojeg izvire dim.

Telefon je iznutra očito izgorio, pošto je na kraju videa njegova vanjska strana u potpunosti istopljena.

U vezi tog videa sada se službeno oglasio i Apple: "U kontaktu smo s kupcem i istražujemo što se dogodilo", rekao je glasnogovornik tvrtke.

Korisnica stradalog iPhonea Brianna Olivas rekla je kako je probleme s uređajem počela imati dan prije no što se dogodila opisana situacija.

Ovo je prvi slučaj da je iPhone planuo, nakon što se isto dogodilo velikom broju Samsungovih mobitela serije Galaxy Note.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69