Veliki igrači na tržištu pametnih telefona našli su se u problemu, kupci mijenjaju navike

FOTO: Thinkstock

Fenomenalne rekorde u broju prodaje posljednjih su godina obarali Samsung, Apple i ostale velike IT kompanije i prihodi su svako godine bivali sve veći. No, veliki broj konkurenta i zasićenje tržišta utjecali su na rast prodaje pametnih telefona top kompanija. Međutim, čini se kako velike kompanije nisu jedine na udaru i ne gube samo one korisnike, piše PC CHIP. Naime, analitička kompanija Gartner došla je do zaključka kako je posljednji kvartal 2017. godine doživio pad u broju prodanih pametnih telefona, u odnosu na 2016. godinu. Gartner se istraživanjem tržišta pametnih telefona bavi još od samih začetaka razvoja pametnih uređaja i ovo je prvi put da je zabilježen pad prodaje pametnih telefona.

Do sada su pametni telefoni iz kvartala u kvartal rasli, no sada je prvi put zabilježen pad prodaje. Pad prodaje odnosi na posljednji kvartal 2017. godine, dok je godina u globalu ipak imala porast prodaje telefona od 2,7 posto.

Analitičari kažu kako je uzrok ovakvog pada prodaje činjenica da korisnici sve češće kupuju uređaje bolje kvalitete pa su samim time i skloniji dužem korištenju uređaja. Dakle, više se ne povode trendovima pa svake godine mijenjanju uređaj. Sada je trendovski kupiti skupi uređaj i zadržati ga u vlasništvu 2-3 godine, sve dok on može normalno funkcionirati.