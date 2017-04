Velika sigurnosna afera: Procurio softver koji bi mogao ugroziti globalni bankarski sustav te sve korisnike Windowsa

Foto: Thinkstock

Iz američke tajne službe NSA (Nacionalna sigurnosna agencija) procurio je paket programa koji mogu naštetiti svim računalima s Windows operativnim sustavom. Programe je u petak objavila hakerska skupina Shadow Brokers, a mogu prouzročiti ranjivosti u Windowsima i na serverima te ugroziti svjetski bankarski sustav.

"Ovo je vrlo vjerojatno najopasniji softver koji sam vidio u zadnjih nekoliko godina", kazao je Matthew Hickey, osnivač sigurnosne tvrtke Hacker House. "Curenje ovako snažnog alata, sposobnog za napade na državnoj razini, omogućava praktički svakome tko ga skine da nacilja željene servere i otpočne kompjutorski napad", ustvrdio je on te dodao kako je imao priliku iskušati te programe u britanskim laboratorijima i "rade upravo ono za što su namijenjeni".

Shadow Brokers i lani su objavljivali hakerske alate kojima se NSA služila. Hickey je kazao kako su sada individualni korisnici Windowsa ipak nešto manje u opasnosti od onih poslovnih. Glasnogovornik Microsofta kazao je CNN-u kako su primili izvješća o curenju zloćudnog softvera te da će "poduzeti potrebne mjere da zaštite svoje klijente", kao i da ih nitko iz vlade nije kontaktirao vezano uz curenje softvera iz NSA-e, piše Zimo.hr

Hakerski alati koji su objavljeni mogu omogućiti ugrozu SWIFT sigurnosnog financijskog sustava, a sadrže napomene o lozinkama, konfiguracijskim postavkama i mrežama. Vlada SAD-a dugo je mogla pristupiti SWIFT podacima, kao dio borbe protiv terorizma, no kako se pokazalo, NSA i dalje takve operacije provodi u širem opsegu no što joj to službene ovlasti omogućavaju, kazao je Nicholas Weaver, istraživač s Međunarodnog instituta kompjutorskih znanosti.