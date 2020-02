Ususret trećem izdanju Digitalne konferencije: 'Naglasak stavljamo na dobre primjere iz prakse'

Foto: PR

Treće izdanje konferencije Digitalna Konferencija samo što nije započelo. Jesu li sve spremno za najbolje primjere digitalne transformacije iz hrvatskog gospodarstva?

Pripreme su u punom jeku te očekujemo kako ćemo do kraja ovog tjedna popuniti i posljednja mjesta u dvorani. Naime, u odnosu na prve dvije godine, ove smo se, zbog velikog interesa sudionika, odlučili malo odmaknuti od ustaljene konferencijske forme. Naglasak stavljamo na dobre primjere iz prakse, na one pojedince, tvrtke, timove koji svaki dan žive pojam digitalne revolucije, tj. svojim znanjem, iskustvom i projektima mogu najbolje pokazati svima što digitalna transformacija znači na mikro i makro razini za sve nas.

Jesu li hrvatske tvrtke u segmentu digitalne transformacije uhvatile korak s drugim tržištima, tj. globalnim kretanjima?

Nažalost, kao i u nekim drugim područjima, i ovdje se ne možemo podičiti najboljim rezultatima. Prema prošlogodišnjoj IMD (International Institute for Management Development) ljestvici digitalne konkurentnosti, Hrvatska je pogoršala svoju poziciju za sedam mjesta u odnosu na 2018. godinu, što jasno ukazuje da kao nacija još uvijek nismo spremni za kreiranje digitalne ekonomije kako bi omogućili stvaranje novih vrijednosti i osigurali značajniji prosperitet zemlje u budućnosti. Iako određeni dio međunarodnih kompanija koje posluju na području Republike Hrvatske, pod utjecajem globalnih direktiva te korporativnih politika intenzivno prolazi kroz proces digitalne transformacije, još uvijek se susrećemo s dijelom gospodarskih subjekata koji pojmove poput „transformacije“, „revolucije“ i „digitalnih tehnologija“ doživljavaju negativno. I ovo se ne odnosi samo na management odnosno vlasnike tih tvrtki već i na zaposlenike koji ili zbog manjka informacija ili neznanja, uvođenje novih poslovnih modela i procesa smatraju ugrožavajućim faktorom za njihova radna mjesta. Upravo je ta demistifikacija ključnih pojmova jedan od ciljeva trećeg izdanja konferencije Digitalna (R)evolucija.

Što se podrazumijeva pod pojmom digitalne transformacije?

Digitalna transformacija podrazumijeva integraciju digitalnih tehnologija u sva područja poslovanja, razmišljanja o poslovanju, internoj kulturi, strateškom donošenju odluka, tj. pojednostavljeno digitalnu transformaciju bi mogli definirati kao proces u okviru kojeg određeni poslovni subjekt implementira takva tehnološka rješenja koja mu omogućavaju da krajnjim korisnicima pruži bolju uslugu od onoga što je do tada mogao isporučiti. Danas brojne tvrtke ulaze u proces digitalne transformacije ne zbog toga jer žele, već zato što im je to potrebno ukoliko žele opstati te se razvijati. Tu dolazimo do još jednog problema s kojim se često susrećemo. Brojni menadžeri proces digitalne transformacije doživljavaju primarno kao trošak, a ne kao dugoročnu investiciju u budućnost.

Možete li izdvojiti neki primjer iz prakse kada govorimo o digitalnoj transformaciji?

Domaće tvrtke sve više koriste digitalizaciju u povećanju poslovanja, prihoda i privlačenju novih generacija kupaca. Pri tom ne mislim samo na tvrtke iz ICT industrije već i na one iz realnog sektora. Nedavno smo u Varaždinu imali prilike čuti predstavnike tvrtki koje su tako ubrzali proizvodne procese i povećali produktivnost te kroz digitalizaciju ponude povećali broj korisnika. U velikim skladištima sigurniji I efikasniji prijenos velikih i teških tereta omogućuju roboti, a i hotelske tvrtke sve više uvode umjetnu inteligenciju koja osoblju hotela omogućuje lakše prepoznavanje pojedinačnih preferencija gostiju primjerice po pitanju prehrane i tako se stvara novi, prilagođeni proizvod ili usluga. Puno je primjera koje ćemo čuti i na konferenciji 5. veljače. Digitalizacija nije bauk već način da se tržištu ponudi bolji proizvod i bolja usluga.

Možete li za kraj s našim čitateljima podijeliti što nas sve očekuje 5. veljače u zagrebačkoj Laubi?

Ne bih voljela otkriti sve detalje, ali mogu kazati kako je tim od preko 20 ljudi, koji radi na ovoj konferenciji posljednjih šest mjeseci, pripremio zanimljiv program u okviru kojeg nas očekuju predavanja managera nekih od vodećih hrvatskih tvrtki koji će, upravo na vlastitim primjerima, pokazati kako pametnim korištenjem dostupnih tehnologija gospodarski subjekti mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje. Uz to, predstavit ćemo i rezultate istraživanja koje smo proveli među članovima Hrvatske udruge poslodavaca, po prvi put implementirati live anketu među sudionicima te korištenjem inovativnih informacijsko-tehnoloških rješenja omogućiti sudionicima da se putem svojih mobilnih uređaja uključe u raspravu. Ukratko, bit će vrlo dinamično, a nadasve edukativno.