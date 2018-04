Usred skandala oko korištenja privatnih podataka, iz Facebooka najavljuju novi kontroverzni potez

FOTO: Reuters

Facebook je prvotno počeo koristiti tu novu tehnologiju izvan Kanade 2011. godine, no iduće godine je prestao to činiti na području Europske unije, nakon prosvjeda regulatora i kampanja za zaštitu privatnosti.



Taj će potez vjerojatno postati kontroverzan, piše BBC. Naime, kompanija se trenutno nalazi usred skandala povezanoga s korištenjem privatnih informacija njihovih korisnika od strane britanske tvrtke Cambridge Analytica.



Ta društvena mreža je također suočena sa skupnom tužbom u SAD-u zbog korištenja tehnologije za prepoznavanje lica bez izričitog pristanka korisnika.



"Biometrijska identifikacija i analiziranje milijardi fotografija na platformi ozbiljno povećava rizike po privatnost korisnika", smatra Silkie Carlo, direktor britanske udruge za građanske slobode Big Brother Watch. "Facebook sada ima dužnost dokazati da je naučio kako poštivati zakon, a ne dokazivati da svoje sposobnosti nadzora može podići na još višu razinu", kaže.



Od korisnika izvan EU i Kanade će u slijedećih nekoliko mjeseci biti zatraženo da razmotre sličan set privatnih kontrola, no oni će i dalje biti predmet tehnologije za prepoznavanje lica, osim ako isključe opciju.



Ovom tehnologijom u Facebooku vjeruju da će korisnici imati još više razloga provoditi vrijeme na toj društvenoj mreži. To će omogućiti toj kompaniji da korisnicima pokaže još više oglasa i ujedno još više nauči o njihovim interesima, što će joj zauzvrat omogućiti da ih još bolje u budućnosti cilja s oglasima.