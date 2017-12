Umjesto televizora predlažu projektore ultra-kratkog dometa

FOTO: Press

Epson je odlučio na nizu polja stvari okrenuti naglavačke. Tako umjesto u televizore vjeruje u projektore ultra-kratkog dometa. Umjesto klasičnih muzeja s touch panelima u šibenskoj tvrđavi Barone pokazao je kako se bolji učinak može postići pomoću VR naočala. U ispisu je pak ovaj japanski inovacijski div umjesto laserskih, predložio kao efikasnije i povoljnije rješenje, tintne printere.

O razlozima za takve zaokrete i što oni znače za biznise razgovarali s Renatom Vincentijem, voditeljem poslovnih proizvoda za regije Istočne Europe, Balkana i Grčke u Epsonu tijekom kratkog boravka u Hrvatskoj.



Zašto u projektorima ultra-kratkog dometa vidite budućnost televizije?

Poslovni korisnici i oni u obrazovanju traže projekciju ultra kratko dometa. Današnji ravni zasloni su teški, nisu fleksibilni te su još uvijek skupi u segmentu veličine preko 60 inča. Veličina slike ispod toga nije adekvatna, jer učenici u posljednjim klupama ne mogu dobro vidjeti sadržaj.

Zato smo ponudili interaktivna rješenja ultra kratkog dometa koja mogu bez problema postići prikaz veći od 100 inča, a upravljanje s njima kao i njihovo održavanje je jednostavno.



Hoćemo li takve projektore uskoro u nekoj formi vidjeti i u kućanstvima?

U ovom trenutku fokusirani smo na korporativni sektor i obrazovanje. Riječ je o vrlo naprednim uređajima koji nude video konferencije s podjeljenijim zaslonom, a tu su i video projektori koji koriste 3LCD tehnologiju koja omogućava prikaz veće svjetlosne snage uz konzistentne boje.



Jeste li već ponudili projektore koji omogućuju prikaz 3D objekata?

U ovom trenutku ne. No, umjesto toga nudimo pametne naočale, koje stvaraju proširenu stvarnost u visokoj razlučivosti. Nudimo ih korisnicima u suradnju s neovisnim proizvođačima softvera (ISV) koji su razvili aplikacije za usluge servisiranja, za muzeje, kina, te za korisnike dronova.



Vi ste se okrenuli tintinim pisačima, ali da li je tržište učinilo isto ili je i dalje vjerno laserskim pisačima?

Tržište laserskog ispisa i dalje je važno zbog već započetih projekata, primjerice javnih natječaja. No, evolucija tintnog poslovnog ispisa, pogotovu kada gledamo Epsonovu PrecisionCore tehnologiju za glave pisača danas može u potpunosti zadovoljiti potrebe uredskog poslovanja uz benefite kao što su ušteda energije do 96 posto, bez emitiranja ugljikovog dioksida, vrlo povoljnu ukupnu cijenu vlasništva (TCO) u odnosu na laserske pisače.



Spominje se da vam u prilog ide i regulativa?

U nekim državama već vidimo da regulativa ide u tom smjeru, što znači da su i javni natječaji sve pogodniji za ovakva rješenja. Znači, traže se rješenja bez emitiranja štetnih plinova, s malom potrošnjom energije i slično.