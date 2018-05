UBIK u Zagreb organizira prvi investicijski forum za blockchain startupe

Foto: Marko Lukunic / Pixsell

Hrvatska Udruga za blockchain i kriptovalute (UBIK) organizira 5. lipnja prvi međunarodni pitch za blockchain projekte nazvan Balkan ICO Express. Riječ je o prvom regionalnom takvom natjecanju koje će se održati u Hrvatskoj. UBIK natjecanje organizira sa slovenskim Blockchain Think Thankom i Bitcoin Asocijacijom Srbije.

Zasad su poznata imena devet blockchain startupa, među kojima su Beyond Seen Screen, DataFy, Enasol, Equinox i drugi, a koje će tri udruge zajednički poduprijeti u promidžbi i provedbi svog ICO-a na Balkan ICO Expressu. Do srijede 30. svibnja UBIK-u se mogu javiti još tri projekta koja će dobiti priliku za sudjelovanje u ovom pitch natjecanju. Organizatori traže da su prijavljeni startup objavljeni, da se nalaze u pred ICO fazi razvoja i da su smješteni negdje u jugoistočnoj Europi.

Balkan ICO pitcha je za startupe znači da će dobiti priliku da svoj ICO predstave u pet minuta, a kako navode u UBIKU-u, ključno je da istaknu najvažnije informacije o projektu i koristi koju donose odnosno potrebi koju zadovoljavaju.

Vlaho Hrdalo, predsjednik UBIK-a kaže da je potražnja za ovakvim događanjima sve veća. “Nadamo se da će ovaj događaj prerasti u stalni forum na kojem će se investitori, savjetnici i kripto-zajednica moći lakše povezati s autorima ICO-a, ali i ponuditi im svoj feedback o prezentiranim projektima”, kaže Hrdalo.