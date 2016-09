U tri mjeseca do 300 prodajnih mjesta

Foto: Thinkstock

Tri mjeseca otkako je hrvatsko-britanski fintech startup Payallo na tržište izbacio svoju prvu uslugu, i-Cash, samo u Lagosu postao je dostupan na 300 prodajnih mjesta.

Nigerijski Lagos najveći je grad u Africi s 17,5 milijuna stanovnika, te jedan od najbržerastućih na svijetu. U deset godina broj stanovnika udvostručio se. Goran Radić, suosnivač samoborske softverske tvrtke Applicon, koja je zajednički s Britancem Sudeep Ramnanijem, koji živi u Lagosu, osnovala Payallo opisuje "da su prilike na tom kontinentu uistinu lavovske". "Od svojeg službenog starta početkom ovog ljeta, i-Cash se može samo u Lagosu u Nigeriji nabaviti na gotovo 300 prodajnih mjesta", kaže Radić. Usluga i-Cash pandan je najpoznatijem europskom brendu za anonimno plaćanje na internetu Paysafecardu. Korisnici zamijene novac za vaučer ili slobodnije rečeno prepaid karticu s kojom zatim mogu plaćati na internetu.

I dok se Paysafecard hvalio anonimnošću, Radić pojašnjava da je glavni adut i-Casha taj što nudi Afrikancima alternativu za kreditne kartice. "Afrika naprosto vapi za takvim rješenjima, koja su na zapadu nepoznata, a sve zbog izuzetno niske penetracije korisnika kreditnih kartica tako da je ova usluga plaćanja spas za lokalne web trgovce, jer im dramatično povećava broj mogućih kupaca", kaže Radić. Pojašnjava da do svojih klijenata u Africi, i-Cash dolazi putem lokalnih zastupnika koji imaju stalnu lokaciju u Nigeriji, ali također i direktnom akvizicijom iz hrvatskog ureda.

"To je upravo i najveći izazov daljnjem razvoju poslovanja, jer Afrika je ogromno tržište i da bi se kvalitetno obradilo, potrebno je biti prisutan lokalno, odlaziti na tematske konferencije koje se tamo odvijaju, biti u stalnom kontaktu s najvažnijim lokalnim akterima", kaže Radić. Novi hrvatski fintech proizvod, pojašnjava Radić, rezultat je inovativne primjene tehnologije koju samoborski Applicon razvija već sedam godina.

Riječ je o platformi za elektronička plaćanja i distribuciju elektroničkih dobara koja ima vrlo široku primjenu. Najpoznatija je nadoplata bonova mobilnih operatera, a kao takva koristi se u BiH, na Kosovu i Albaniji, i to tvrtke kao što su BH Telekom, Albtelecom, Vodafone, AMC i Albanska pošta. No, sustav se može koristiti i za prodaju bonova za IPTV, električnu energiju i razne online usluge. "Osjećali smo da je tehnologija koju razvijamo pod brendom Applicon X i koja ima čitav niz korisnika u regiji, da je to ono što trebaju mnoga tržišta, pogotovo ona u razvoju, pa smo se na njih ponajviše koncentrirali, malo se presložili i na tržištu pojavili kao punokrvni procesor plaćanja", pojašnjava Radić.